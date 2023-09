Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktien (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) waren aufgrund des KI-Superrechners "Dojo" stark gefragt und legten 10,1% zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Laut einem Medienbericht solle die Facebook-Mutter Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) an einer neuen künstlichen Intelligenz arbeiten, die es mit dem Branchenprimus OpenAI aufnehmen solle. Das KI-Modell für anspruchsvolle Texte und Analysen solle im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Es solle um ein Vielfaches leistungsfähiger sein als Llama 2, Metas Open-Source-KI-Sprachmodell, das im Juli auf den Markt gekommen sei. Die Aktien hätten um 3,25% höher geschlossen.Die Papiere des Triebwerksherstellers MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) seien heute auf ein neues Jahrestief abgesackt. Aufgrund eines bereits bekannten Materialmangels müssten von 2024 bis 2026 voraussichtlich 600 bis 700 Triebwerke von Mittelstreckenflugzeugen der Airbus-Modellfamilie A320neo zusätzlich in die Wartung. Neue Erkenntnisse über die Kosten, die der Triebwerksbauer an einem Rückruf von Triebwerken des US-Partners Pratt & Whitney tragen müsse, hätten die Aktien um knapp 12,1% einbrechen lassen. (12.09.2023/ac/a/m)