Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro, mache das deutlich: "Während jeder Kleinanleger mit seinen Investitionen durch steinige Zeiten geht, werden diejenigen, die einen langfristigen Plan verfolgen und den Kurs beibehalten, in der Regel den größten Erfolg ernten. Wie unsere S&P- und DAX-Daten zeigen, schlägt die Zeit im Markt das Timing des Marktes und die Renditen verbessern sich über längere Zeiträume dramatisch."



Die Daten von eToro würden auch verdeutlichen, dass es sich lohnt, in schwierigen Perioden an seinen Investitionen festzuhalten. Unternehmen wie Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), BAE Systems (ISIN: GB0002634946, WKN: 866131, Ticker-Symbol: BSP, London Stock Exchange-Symbol: BA) und Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) hätten treue Anleger belohnt, indem sie sich von größeren Einbrüchen erholtund stattliche Renditen erzielt hätten.



Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) sei vielen Anlegern nach einem Einbruch von 77 Prozent in den Jahren 2021 und 2022 verschmäht worden, hätten sich aber in nur etwas mehr als 12 Monaten um 351 Prozent erhöht und in zehn Jahren eine Gesamtrendite von 527 Prozent erzielt. In ähnlicher Weise habe Amazon.com trotz eines Einbruchs von 53 Prozent zwischen November 2021 und Dezember 2022 eine 10-Jahres-Gesamtrendite von 796 Prozent erzielt.



Die Analyse weise auch auf die Gefahr hin, dass man sich von der Aufregung einer kurzfristigen Affäre anstecken lasse. Langfristige Underperformer wie Barclays (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London Stock Exchange-Symbol: BARC, NASDAQ OTC-Symbol: BCLYF), Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) und St. James's Place (ISIN: GB0007669376, WKN: 888460, Ticker-Symbol: 1IV) hätten die Herzen der Anleger mit aufsehenerregenden dreistelligen Kurssteigerungen erobert, die jedoch schnell wieder abgeflaut seien, so dass einige erhebliche Verluste hätten hinnehmen müssen.



Laidler ergänze: "Es kann verlockend sein, sich zu trennen, wenn die Dinge bei einer bestimmten Investition nicht gut laufen. Aber wenn die Fundamentaldaten des Unternehmens stark bleiben, ist es besser, einen übereilten Verkauf zu vermeiden, den man später bereuen könnte. Schauen Sie sich nur die Entwicklung der großen Technologiewerte wie Meta und Amazon im letzten Jahr an, die beide Ende 2022 auf der Kippe standen."







