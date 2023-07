Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche stehen zwei Gipfeltreffen auf der Agenda: Der NATO-Gipfel und das Treffen der Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G-20- Staaten (G20 FMCBG), so die Analysten von Postbank Research.Das G20-Treffen werde vom 14. bis 18. Juli in Gandhinagar in Indien stattfinden und solle auf dem 2. G20 FMCBG im April aufbauen, welches sich auf die globalen Wirtschaftsaussichten, den Klimawandel, die Nahrungsmittel-/Energieunsicherheit und das Ökosystem der Kryptowährungen konzentriert habe.Fazit: Die Gipfeltreffen dürften im Hinblick auf die von den Staats- und Regierungschefs erörterten geopolitischen Fragen genau beobachtet werden, während Anleger die entsprechenden Auswirkungen auf die Märkte bewerten dürften. (Ausgabe vom 10.07.2023) (11.07.2023/ac/a/m)