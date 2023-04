Obwohl die Finanzergebnisse von Travelers eher gemischt ausgefallen seien, werde die Aktie vorbörslich höher gehandelt. Dies geschehe, nachdem der Vorstand des Unternehmens eine Ankündigung gemacht habe, die normalerweise die Aktienkurse anhebe - das Rückkaufprogramm sei erweitert worden. Der Vorstand habe zusätzliche Rückkäufe in Höhe von 5 Mrd. Dollar genehmigt und eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 8% auf 1,00 Dollar pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr angekündigt. Damit habe Travelers seine Dividende 19 Jahre in Folge erhöht.



Travelers werde vorbörslich um fast 4% höher gehandelt, nachdem die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht worden seien, genauer gesagt die Ankündigung einer Ausweitung des Rückkaufprogramms. Die Aktie dürfte oberhalb der Widerstandszone von 174 Dollar eröffnen, die den jüngsten Aufwärtsimpuls begrenze. Die nächste Widerstandszone, die es zu beachten gelte, befinde sich oberhalb der 180-Dollar-Marke (Quelle: xStation5 von XTB).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Travelers: Aktie steigt nach Quartalszahlen vorbörslich um 4% - AktiennewsThe Travelers Companies (ISIN: US89417E1091, WKN: A0MLX4, Ticker-Symbol: PA9, NYSE Ticker-Symbol: TRV), ein US-amerikanisches Versicherungsunternehmen und Mitglied des Dow Jones, hat heute vor der Eröffnung der Wall Street die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht, so die Experten von XTB.Was die wichtigsten Ergebnisse betreffe, so sei der Bericht gemischt ausgefallen. Dennoch würden die Aktien des Unternehmens heute vorbörslich rund 4% höher gehandelt.Highlights:- Kerngewinn je Aktie: 4,11 Dollar gegenüber 3,58 Dollar erwartet (-3% YoY)- Umsatz: 9,70 Mrd. Dollar gegenüber 9,81 Mrd. Dollar erwartet (+10% YoY)- Gebuchte Nettoprämien: 9,40 Mrd. Dollar (+12% YoY)- Nettokapitalerträge: 663 Mio. Dollar gegenüber 686,4 Mio. Dollar erwartet (+4% YoY)- Nettogewinn: 975 Millionen Dollar (-4% YoY)- Schaden-Kosten-Quote: 95,4% gegenüber 91,3% im 1. Quartal 2022- Zugrunde liegende Schaden-Kosten-Quote: 90,6% gegenüber 91,2% im 1. Quartal 2022- Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 8% auf 1,00 Dollar pro Aktie- Zusätzliche 5 Mrd. Dollar für das RückkaufprogrammDer Anstieg der gebuchten Nettoprämien sei in erster Linie auf einen Anstieg der Geschäftsversicherungsprämien um 15% gegenüber dem Vorjahr sowie auf einen Anstieg der Privatversicherungsprämien um 12% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen gewesen. Die gebuchten Nettoprämien aus der Kautions- und Spezialversicherung seien im Jahresvergleich mehr oder weniger unverändert geblieben (886 Mio. Dollar gegenüber 882 Mio. Dollar im ersten Quartal 2022).Der starke Anstieg der kombinierten Schaden-Kosten-Quote - von 91,3 auf 95,4% - zeige jedoch, dass das Versicherungsgeschäft des Unternehmens schlechter abgeschnitten habe als vor einem Jahr. Werte unter 100% würden jedoch darauf hindeuten, dass das Unternehmen im Versicherungsgeschäft Gewinne erzielt habe, was angesichts der Tatsache, dass das Versicherungsgeschäft das Hauptgeschäft von Travelers sei, positiv zu bewerten sei.