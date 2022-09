Noch sei die Umsetzung von ESG aus verschiedensten Blickwinkeln mit Unsicherheit verbunden. Unter dem Druck der ESG-Regulatorik und der gesellschaftlichen Verantwortung sei es jedoch unumgänglich, sich den Herausforderungen von ESG zu stellen und neue Lösungsansätze zu entwickeln. Eine zentrale Herausforderung im Immobiliensektor stelle die Sanierung des Immobilienbestandes verbunden mit einer unzureichenden Datenbasis dar. Hierfür bedürfe es auf der einen Seite der Anreize durch die öffentliche Hand und auf der anderen Seite eines regulatorischen Rahmens, der dies wirtschaftlich lohnenswert mache.



Ein wichtiger Hebel bei der Erreichung der Klimaziele sei der in der Taxonomie fest verankerte Wandel hin zu einer kreislauffähigen Bau- und Immobilienwirtschaft. Der Transformationsprozess schreite kontinuierlich voran. Zirkuläre Konzepte wie Cradle-to-Cradle in Kombination mit digitalen Plattformen und Tools wie das Online-Rohstoffregister Madaster, welches das Erstellen eines webbasierten Material-Gebäudepasses ermögliche, oder Concular, ein Start-up Unternehmen, das Material in den Wirtschaftskreislauf zurückführe, würden hierbei einen wesentlichen Beitrag leisten. Gebäude würden somit immer mehr zu Rohstoffdepots, deren Wert angesichts der sich verschärfenden Rohstoffknappheit kontinuierlich steigen könne. Der Übergang zu einer Circular Economy erfordere neben dem richtigen Mindset auch gezielte politische Unterstützungsmaßnahmen (Anreize und Förderprogramme) sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit neuer sowie bestehender Marktteilnehmer entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



Es sei essenziell, die beiden Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen zu betrachten. Zur Bewertung der Gebäudeeffizienz sei eine umfangreiche Datenbasis unumgänglich, die ausgewertet werden müsse. Diese Flut an Daten könne letztendlich nur mithilfe digitaler Lösungen bewältigt werden. Daten, Sensorik, Smart Buildings und Analytics würden dabei eine große Rolle spielen, um langfristig eine nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung von Gebäuden zu garantieren. Die Analysten der NORD/LB sähen die Digitalisierung daher als eine große Nachhaltigkeitschance für die Immobilienwirtschaft.



Der Markt für Green Buildings wachse kontinuierlich. Nicht nur die Anzahl zertifizierter Gebäude in Deutschland habe sich in den letzten Jahren äußerst dynamisch entwickelt, auch am Investmentmarkt hätten im vergangenen Jahr neue Rekordwerte verbucht werden können. In Zukunft dürfte sich die positive Marktentwicklung von Green Buildings weiter fortsetzen. Hierzu dürften auch die teils noch uneinheitlichen bzw. nicht abschließend ausdefinierten regulatorischen Rahmenbedingungen beitragen. Auch im Segment der Green Bonds wachse die Investorennachfrage stetig. Das Green-Finance-Potenzial sei insbesondere bei der energieeffizienten Sanierung des Gebäudebestandes erheblich. Hinsichtlich des regulatorischen Rahmens sei es entscheidend, dass Detailvorschriften nicht die Dynamik bremsen würden, Kapital in klimafreundliche Projekte zu lenken.



Der Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen Bau- und Immobilienwirtschaft erfordere einen "langen Atem". Noch seien einige Hürden zu nehmen, jedoch seien grüne Gebäude ein Schlüssel zu mehr Klimaschutz. Damit Immobilien bzw. Produkte nachhaltig seien, müssten neben den Umweltzielen auch die anderen beiden Nachhaltigkeitsdimensionen (Soziales, Governance) gesetzlich geregelt werden. Dies würde die Unsicherheit der Marktteilnehmer reduzieren und Immobilienprojekte mit sozialer Komponente noch stärker in den Fokus rücken. Die große Transformation hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften könne nur mit einem einheitlichen Branchenstandard gelingen. Seien alle Hürden genommen, bringe der Wandel auch viele Opportunitäten mit sich. Marktteilnehmer, welche über die erforderliche Flexibilität und Innovationskraft verfügen würden, könnten sich als Vorreiter am Markt für nachhaltige Investitionen etablieren.







Die Immobilienwirtschaft befindet sich derzeit angesichts konjunktureller Risiken infolge des Ukraine-Kriegs, der von der EZB eingeleiteten Zinswende und der steigenden Inflation in einem herausfordernden Marktumfeld. Der Megatrend der Nachhaltigkeit - und dabei insbesondere auch die Energieeffizienz - sei angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen bedeutender denn je geworden. Aufgrund der Energie-Krise und der stark gestiegenen Preise für fossile Energieträger müssten sich Marktteilnehmer mit einem deutlich höheren Niveau an Energiekosten auseinander setzen. Der Immobilienmarkt dürfte sich weiter ausdifferenzieren. Verkäufer nicht ESG-konformer Immobilien dürften mittel- bis langfristig Wertabschläge in Kauf nehmen müssen. Im Extremfall könne es dazu kommen, dass Objekte nicht mehr handelbar seien und zu Stranded Assets würden.Begleitet werde dies durch fortwährende regulatorische Initiativen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der EU in den Bereichen Environment, Social und Governance (ESG). So werde die EU-Taxonomie- und Offenlegungs-Verordnung kontinuierlich ergänzt und weiterentwickelt. Ab Januar 2023 finde beispielsweise der zweite delegierte Rechtsakt Anwendung, in dem technische Bewertungskriterien für die Umweltziele "Wasser", "Circular Economy", "Umweltverschmutzung" und "Biodiversität" festgelegt seien. Ebenso werde an einem einheitlichen EU Green Bond Standard (EU GBS) gearbeitet.