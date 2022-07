Offenlegungen



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein.



Wien (www.aktiencheck.de) - Toyota-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) weiterhin zu kaufen.Trotz des schwierigen Marktumfelds, geprägt von hoher Inflation und Lieferkettenengpässen, sei das Zahlenwerk von Toyota Motors zum Q4 2022 deutlich besser als erwartet ausgefallen. Der Umsatz des größten Automobilherstellers Japans habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,5% auf JPY 8,11 Mrd. verbessert und die Konsensschätzungen von im Schnitt JPY 7,70 Mrd. um 5,4% übertroffen. Auch beim Gewinn je Aktie sei der Konzern mit JPY 38,69 in der Lage gewesen, die Markterwartungen von JPY 33,25 um satte 16,3% zu übertreffen.Der Konzern erhöhe seine Dividende zur zweiten Jahreshälfte um einen Yen auf JPY 28 je Aktie, womit Toyota Motors insgesamt eine Dividende in Höhe von JPY 52 für das Geschäftsjahr 2022 ausgezahlt habe (GJ 2021: JPY 48).Nachdem bereits zwischen März und Mai ein Aktienrückkaufprogramm im Ausmaß von knapp JPY 100 Mrd. durchgeführt worden sei, habe der Konzern ein Budget von maximal JPY 200 Mrd. für denselben Zweck festgelegt, wobei JPY 100 Mrd. davon zur Seite gelegt würden, um flexibler auf das Marktumfeld und den Aktienkurs reagieren zu können.Toyota Motors habe vergangenen Juni entschieden sich der Initiative des US-Startup Redwood Materials anzuschließen. Diese umfasse das Recycling und die Wiederaufbereitung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV). Unter anderem sei auch der Automobilriese Ford Motors und der EV-Batterien Hersteller Panasonic Teil des Vorhabens. Die Bestrebungen von Toyota Motors sich "grüner" zu positionieren, lässt sich auch an unseren neuesten ESG-Scores ablesen, so der Analyst der RBI. Mit einem neuen Gesamtscore von 50 und keinen etwaigen Versäumnissen bei kontroversiellen Aktivitäten, sei nun auch Toyota Motors gemäß den Kriterien der RBI eine ESG-konforme Aktie.Trotz der zuletzt neuerlich angespannten Corona-Situation im wichtigen Zuliefer-Markt China und der branchenweit verzeichneten Halbleiter- und generellen Lieferkettenproblematik habe Toyota ein rundum solides Zahlenwerk vorweisen können. Die starke Positionierung im Hybrid-Segment sowie ambitionierte E-Mobilitätspläne würden den Konzern auch für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt wirken lassen.Nicht zuletzt auch aufgrund der - in Anbetracht konstant hoher Profitabilität - attraktiven KGV-Bewertung im Peer-Group-Vergleich behält Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sowohl das Kursziel von JPY 2.300 als auch seine "Kauf"-Empfehlung bei. (Analyse vom 13.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: