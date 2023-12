7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (21.12.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die die Aktie von Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Toyota habe es im zweiten Quartal 2023/24 geschafft, sein operatives Ergebnis dank starker Verkaufszahlen und günstiger Wechselkurse mehr als zu verdoppeln. Der Betriebsgewinn sei somit im Vergleich zum Vorjahresquartal um 155% auf JPY 1,4 Bio. (entspreche in etwa EUR 9 Mrd.) angestiegen und habe damit die Konsensschätzungen von JPY 1,1 Bio. deutlich hinter sich lassen können. Der Quartalsabsatz sei mit 2,4 Mio. Fahrzeugen ebenso erfreulich ausgefallen, nachdem sich dieser im Vergleichsquartal 2022/23 auf 2,1 Mio. belaufen habe. Zudem habe Toyota Absatzzuwächse in allen globalen Regionen verbucht und dabei von der erhöhten Nachfrage nach den im Vergleich zu reinen Elektroautos günstigeren Hybrid-Fahrzeugen profitiert.Im Rahmen des letzten Quartalsberichts habe Toyota eine Zwischendividende für das erste Halbjahr 2023/24 von JPY 30 bekannt gegeben. Die Gewinnausschüttung habe im Vorjahreszeitraum lediglich JPY 25 betragen.Auf das letzte Aktienrückkaufprogramm, im Zuge dessen zwischen 18. Mai 2023 und 31. Oktober 2023 Aktien im Wert von insgesamt JPY 150 Mrd. zurückgekauft worden seien, sei die Ankündigung des nächsten Aktienrückkaufs gefolgt. Dieser solle noch bis 30. April 2024 laufen und maximal 60 Mio. Aktien bzw. JPY 100 Mrd. umfassen.Nachdem Koji Sato am 1. April 2023 den langjährigen CEO Akio Toyoda an der Führungsspitze abgelöst habe, befinde sich Toyota nun in einem Übergang vom traditionellen Autobauer hin zum weitreichenderen "Mobilitätsunternehmen". Dies mache sich vor allem in den verstärkten Initiativen bezüglich elektrischen Antriebsmöglichkeiten bemerkbar, welche eine Aufholjagd zu den führenden Elektrofahrzeugherstellern wie Tesla und VW einläuten würden.Toyota habe lange Zeit als Nachzügler gegolten, was reine E-Mobilität angehe. Nun solle das Unternehmen jedoch einen Durchbruch bei der Forschung von Feststoffakkus verzeichnet haben, wodurch sich in dem Segment neue Türen öffnen könnten. Im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien hätten Festkörperbatterien bislang mit kürzeren Ladezeiten, höherer Kapazität und einem geringeren Brandrisiko überzeugt - die Herstellungskosten seien dafür jedoch deutlich höher ausgefallen. Zudem habe die beschränkte Haltbarkeit bis dato zu den Problemfeldern der Technologie gezählt. Laut dem Leiter des Forschungs- und Entwicklungszentrums, Keiji Kaita, habe es Toyota nun jedoch geschafft, einen Feststoffakku mit erhöhter Haltbarkeit und in halber Größe sowie zu halben Kosten zu entwickeln. Die Reichweite solle bis zu 1.200 Kilometer betragen, während ein kompletter Ladevorgang lediglich zehn Minuten dauern solle. Der Autokonzern prognostiziere den Einsatz dieser Technologie bereits ab 2027 und würde somit nicht nur seine eigene Elektrosparte, sondern den gesamten Battery Electric Vehicle (BEV)-Bereich aufmischen.Toyota könne auf ein überaus erfolgreiches erstes Halbjahr 2023/24 zurückblicken. Insbesondere im zweiten Quartal habe es das japanische "Mobilitätsunternehmen" geschafft, sämtliche Erwartungen hinter sich zu lassen. Mit Blick auf die kommenden Monate scheinen sich die generellen Rahmenbedingungen im Automobilsektor langsam aufzuhellen, sodass sich die zuletzt geschwächte Nachfrage nach Neufahrzeugen weiter erholen sollte, so die Analysten der RBI.Nichtsdestotrotz habe Toyota in den vergangenen Monaten bereits beträchtliche Kurszuwächse erzielt, welche die Aktie gemäß dem gemischten Multiple-Ansatz der Analysten der RBI zu einem relativ teuren Titel mache.Dementsprechend hebt Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zwar das Kursziel auf JPY 2.800 an, behält jedoch seine "halten"-Empfehlung für die Toyota Motor-Aktie bei. (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen