Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Toyota Motor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

15,636 EUR +2,46% (01.08.2023, 10:14)



Tokio Stock Exchange-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

2.445,50 JPY +2,49% (01.08.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

16,85 USD +0,84% (31.07.2023, 19:18)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



Tokio Stock Exchange-Symbol Toyota Motor-Aktie:

7203



NASDAQ OTC-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (01.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die die Aktie von Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Toyota Motor habe heute Morgen sein Zahlenwerk zum ersten Quartal 2023/24 präsentiert und positiv in Sachen Betriebsgewinn überrascht. Unterstützt habe dabei u.a. der schwache Japanische Yen. In Sachen BEV (rein batteriebetriebene Fahrzeuge) hole Toyota aktuell verlorenes Terrain auf.Der japanische Autobauer Toyota habe sein operatives Ergebnis für die Monate April bis Juni dank gestiegener Verkaufszahlen und günstiger Wechselkurse nahezu verdoppeln können. Der Betriebsgewinn sei im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 um 94% auf gut JPY 1 Bio. (entspreche in etwa EUR 6,4 Mrd.) angestiegen. Das sei deutlich mehr, als Analyst:innen erwartet hätten, und gleichzeitig so viel, wie Toyota Motor noch nie zuvor in einem einzigen Quartal verdient habe.Die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Computerchips, welche die Autoproduktion in den letzten Jahren behindert hätten, hätten sich zwar entspannt, aber es sei laut Toyota unklar, wann sie vollständig behoben sein würden.Der Quartalsabsatz habe sich auf 2,3 Millionen Fahrzeuge belaufen, gegenüber 2,0 Millionen im Vorjahr. Die Nachfrage nach Toyotas Hybridmodellen sei besonders stark gewesen. Toyota sei seit langem führend im Bereich der Hybridfahrzeuge. Noch wichtiger erscheine aber, dass der Konzern bekannt gegeben habe, gute Fortschritte beim Verkauf von rein batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen zu machen (wo er einige Zeit weit hinter seiner Vormachtstellung hinterhergehinkt sei). Während des ersten Geschäftsquartals habe Toyota 29.000 Elektrofahrzeuge verkauft, gegenüber 4.000 Fahrzeugen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.Die Prognose für das bis Ende März 2024 laufende Geschäftsjahr sei indes vom Vorstand bestätigt worden. Demnach wolle Toyota den Betriebsgewinn um 10% auf JPY 3,0 Bio. steigern. Analysten würden im Schnitt von JPY 3,6 Bio. ausgehen.Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von Toyota Motor lautete "halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 01.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.