Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (31.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203) nach wie vor zu kaufen.Das letzte Quartal des GJ 2021/22 sei für Toyota besser als erwartet ausgefallen, sowohl bezüglich Umsatz als auch Gewinn. Der Start ins GJ 2022/23 verlaufe bisweilen recht holprig, da die globale Halbleiterknappheit sowie Lieferkettenproblematik die Produktion noch immer etwas dämpfen würden.Wie bereits in der obigen Branchenanalyse angedeutet, seien die Rahmenbedingung im dritten Quartal 2023 freundlicher als vor einem Jahr. Dementsprechend habe der Umsatz bei JPY 9,755 Mrd. gelegen, was den Konsens von JPY 9,257 klar übertroffen habe. Die Erwartungen hinsichtlich des operativen Gewinns von JPY 765 Mio. seien ebenfalls geschlagen worden, da sich das tatsächliche EBIT auf JPY 957 Mio. belaufen habe. Zu guter Letzt sei auch der Gewinn pro Aktie mit JPY 53,4 höher ausgefallen als von Marktanalyst:innen mit JPY 49,2 zuvor angenommen.Die Zwischendividende für das zweite Quartal im Geschäftsjahr 2022/23 betrage JPY 25. Dies entspreche einer Erhöhung um 1 Yen im Vergleich zum Vorjahr.Toyota Motor habe vergangenen November 2022 bekannt gegeben, JPY 150 Mrd. für Aktienrückkäufe zur Seite zu legen. In der Folge habe der Konzern bis Ende Februar 2023 JPY 125 Mrd. investiert. Das Aktienrückkaufprogramm werde Mitte Mai 2023 abgeschlossen sein.Der langjährige CEO Kiichiro Toyoda werde ab 01.04.2023 von Koji Sato, der aus den eigenen Unternehmensrängen komme, an der Unternehmensspitze ersetzt. Dieser habe bereits bei seiner Ernennung auf einen zukünftigen und verstärkten Fokus auf Elektromobilität hingedeutet. Toyoda bleibe jedoch als Verwaltungsratsvorsitzender im Unternehmen aktiv.Toyota Motor erwarte für das Geschäftsjahr 2022/23 einen operativen Gewinn von JPY 2.770 Mrd. Dies würde ungefähr dem Vorjahreswert entsprechen und sei nach Meinung der Analysten der RBI eher konservativ gewählt. Ähnlich dem letzten Jahr sei die diesjährige operative Gewinnerwartung zu einem beträchtlichen Teil den günstigen Wechselkursen zuzuschreiben. Jedoch würden sich steigende Materialkosten und der positive Effekt der Wechselkurse nahezu ausgleichen. Eine weitere JPY-Abschwächung könne nicht abgesehen werden und falle somit möglicherweise als Stützungsfaktor weg.Trotz der bis zum Winter angespannten Corona-Situation im wichtigen Zuliefer-Markt China und der branchenweit verzeichneten Halbleiter- und Lieferkettenproblematik habe Toyota ein rundum solides Zahlenwerk vorweisen können. Die starke Positionierung im Hybrid-Segment sowie ambitionierte E-Mobilitätspläne würden den Konzern auch für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt wirken lassen.Nicht zuletzt auch aufgrund der - in Anbetracht konstant hoher Profitabilität - attraktiven KGV-Bewertung im historischen Vergleich behält Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung für die Toyota Motor-Aktie bei, senkt jedoch das Kursziel von JPY 2.300 auf JPY 2.100. (Analyse vom 31.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: