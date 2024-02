Börsenplätze Toyota Motor-Aktie:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben.



Wien (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie von Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF).Toyota habe für das dritte Geschäftsquartal starke Ergebnisse präsentiert, welche den Aktienkurs nach oben hätten schnellen lassen. Den positiven Ausblick betrachte der Analyst als weitgehend eingepreist, wodurch der Anteilsschein nur noch wenig Aufwärtspotenzial verspreche.Toyota habe es im dritten Geschäftsquartal 2023/24 geschafft, an das bereits starke Q2 anzuschließen und die Erwartungen in vielerlei Hinsicht deutlich zu übertreffen. Die verstärkte Nachfrage nach Hybrid-Fahrzeugen habe sich dabei als Schlüsselfaktor herausgestellt und rechtfertige mitunter den ambitionierten Ausblick für das vierte Geschäftsquartal 2023/24.Die starken Ergebnisse hätten auch den Kurs der Aktie nach oben schnellen lassen, was den Anteilsschein bewertungstechnisch aktuell zu einem überaus teuren Pick innerhalb der Branche mache. Zukünftige Gewinne scheinen ebenso bereits weitgehend eingepreist zu sein, während sich die positiven Währungseffekte im Zuge fallender Zinsen in Europa und den USA langsam verflüchtigen würden.Dementsprechend hebt Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zwar das Kursziel auf JPY 3.200 an, spricht jedoch eine Verkaufsempfehlung aus. Die Bewertung basiere auf einem gemischten Multiple-Ansatz. (Analyse vom 15.02.2024)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity