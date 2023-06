Börsenplätze Toyota Motor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

15,364 EUR +5,05% (14.06.2023, 14:30)



Tokyo Stock Exchange-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

2.310,00 JPY +6,28% (14.06.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

15,83 USD +5,67% (13.06.2023, 21:37)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



Tokyo Stock Exchange-Symbol Toyota Motor-Aktie:

7203



NASDAQ OTC-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor: Euphorie bei den Aktien - Japanischer Riese fordert Tesla heraus? AktiennewsDie Aktien des Automobilherstellers Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) legten im asiatischen Handel um fast 8% zu und die ADRs des Unternehmens stiegen vor der Eröffnung der Wall Street um fast 5%, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe einen technologischen Durchbruch angekündigt und wolle ab 2026 Elektrofahrzeuge mit neuartigen Batterien der nächsten Generation auf den Markt bringen. Außerdem werde es die gesamte Produktionskette neu gestalten, um letztlich Kosten zu sparen und die Montage zu beschleunigen. Der weltgrößte Automobilhersteller wolle beim Energieverbrauch von Elektrofahrzeugen weltweit führend werden. Das Unternehmen werde "grüner" als unter dem vorherigen CEO Toyoda.Toyota habe eine Reihe von Lösungen zur Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit vorgestellt:• Das Unternehmen entwickele die Batterien intern in seiner neuen BEV-Fabrik, die im Mai eröffnet worden sei. Einheiten für vollelektrische Autos würden komplexe Materialien erfordern (1 BEV-Batterie = 90 Hybrid-Elektro-Batterien). Es werde erwartet, dass die neue Lösung von Toyota teilweise dazu beitragen werde, dieses Problem zu umgehen;• Die BEV Factory wolle bis 2030 durchschnittlich 1,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr produzieren. Toyota strebe einen Absatz von 1,5 Millionen reinen Elektroautos pro Jahr bis 2026 und von 3,5 Millionen reinen Elektroautos pro Jahr bis 2030 an. Festkörperbatterien würden voraussichtlich 2027 bis 2028 auf den Markt kommen (und die Reichweite von Autos um 20 bis 50% erhöhen, bis zu 1.000 km bzw. 570 km bei Tesla mit erweiterter Reichweite);• Das Unternehmen beabsichtige, Förderbänder in den Fabriken abzuschaffen und Druckguss anstelle von Schweißen zu verwenden (ähnlich wie Tesla). Drei Investmentfonds hätten Toyota aufgefordert, seine Angaben zum Klimawandel zu verbessern, aber das Unternehmen habe mit Verweis auf negative externe Effekte dagegen gestimmt. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass die ESG-Kontroverse die Fonds von Investitionen abhalten werde.Sowohl der Markt als auch die Aktionäre auf der Toyota-Hauptversammlung hätten den neuen CEO Koji Sato, der seit April im Amt sei und eine technologische Revolution eingeläutet habe, positiv aufgenommen. Der Markt habe in letzter Zeit sehr positiv auf die allgemeine Expansion der gesamten EV-Branche reagiert. Auf dem westlichen Börsenparkett würden Tesla oder Lithiumhersteller für Autobatterien wie Albemarle ebenfalls Kursgewinne verbuchen. (News vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link