Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (10.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203) unter die Lupe.Toyota Motor habe heute Morgen sein Zahlenwerk zum Q4 2022/23 präsentiert und positiv in Sachen Betriebsgewinn überrascht. Unterstützt habe dabei u.a. der schwache Yen. 2023/24 wolle man nun noch einmal rund 10% mehr einfahren als 2022/23.Der japanische Automobilkonzern Toyota Motor Corp. habe am 10.05. früh morgens einen 35%igen Anstieg des Betriebsgewinns im vierten Geschäftsquartal 2022/23 berichtet, unterstützt durch den schwachen Yen, der den Wert der Verkäufe in Übersee erhöht habe, sowie höhere Produktionsmengen, welche die Auswirkungen der steigenden Materialkosten ausgeglichen hätten.Der weltgrößte Autohersteller nach Umsatz habe gemeldet, dass der Betriebsgewinn für die drei Monate bis März insgesamt JPY 626,9 Mrd. (ca. USD 4,64 Mrd.) betragen habe und damit den von den Analysten durchschnittlich geschätzten Gewinn von JPY 553,46 Mrd. übertroffen habe. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres habe der Betriebsgewinn JPY 463,86 Mrd. betragen.Ausblick: In der ersten Ergebnispräsentation unter der Leitung des neuen CEO Koji Sato, der im vergangenen Monat die Leitung des Unternehmens übernommen habe, habe Toyota einen Anstieg des Betriebsgewinns um etwa 10% auf JPY 3,0 Bio. im begonnenen Geschäftsjahr 2023/24 prognostiziert, was der durchschnittlichen Prognose der Analysten von JPY 3,02 Bio. de facto entspreche.Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von Toyota Motor lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der RBI. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen