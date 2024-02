Börsenplätze Toyota Motor-Aktie:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein.



Wien (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) unter die Lupe.Toyota habe heute Morgen sein Zahlenwerk für das dritte Quartal 2023/24 präsentiert. Der japanische Konzern habe dabei ein Wachstum des Betriebsgewinns von 75% auf JPY 1,68 Bio. (entspricht in etwa EUR 10,5 Mrd.) verzeichnet und damit die Erwartungen von JPY 1,34 Bio. deutlich hinter sich gelassen. Der Quartalsabsatz sei mit 2,55 Mio. Fahrzeugen ebenfalls erfreulich ausgefallen, nachdem sich dieser im Vergleichsquartal 2022/23 auf 2,33 Mio. belaufen habe. Folglich seien in den wichtigen Märkten Japan, Nordamerika, Europa sowie Asien Absatzzuwächse verbucht worden, welche zu einem großen Teil der verstärkten Nachfrage nach Hybridfahrzeugen zuzuschreiben gewesen sei.Ausblick: Die robuste Nachfrage nach Hybridfahrzeugen solle sich auch im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen, sodass Toyota seine Gesamtjahresprognose angehoben habe. Dementsprechend erwarte der Konzern einen Betriebsgewinn von JPY 4,9 Bio. (zuvor: JPY 4,5 Bio.), welcher deutlich über der Konsensschätzung von JPY 4,6 Bio. angesiedelt sei.Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von Toyota Motor lautete "Halten", so Helge Rechberger, Analyst der RBI. (Analyse vom 06.02.2024)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity