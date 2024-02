Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Toyota Motor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

19,80 EUR +4,76% (06.02.2024, 13:10)



Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

3.135 JPY +4,78% (06.02.2024)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



Tokio Stock Exchange-Symbol Toyota Motor-Aktie:

7203



NASDAQ OTC-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (06.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) unter die Lupe.Viele Anleger seien gespannt gewesen, wie sich der japanische Autobauer unter dem neuen Vorstand Koji Sato entwickeln würde. Seit seinem Amtsantritt im April 2023 jedenfalls habe die Aktie 55% zugelegt. Was die Zahlen angehe, so hat Toyota mit den Daten zum dritten Quartal erneut geliefert. Die Aktie mache einen gewaltigen Satz nach oben.Im Anschluss hob Toyota seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Grund dafür seien die zuletzt starke Nachfrage von margenstarken Autos und Hybridfahrzeugen gewesen. Die höhere Prognose des weltweit umsatzstärksten Automobilherstellers stehe im Gegensatz zu den düsteren Aussichten vieler Konkurrenten, die aufgrund der gestiegenen Zinsen und der lahmenden Nachfrage nach Elektroautos vor einem rückläufigen Umsatz gewarnt hätten.Toyota werde in diesem Jahr deutlich besser als viele Konkurrenten abschneiden. Grund sei die boomende Nachfrage nach Hybridfahrzeugen, die das Unternehmen vor mehr als einem Vierteljahrhundert mit dem Modell Prius eingeführt habe. Hybridautos hätten im vergangenen Jahr rund ein Drittel des Gesamtabsatzes von mehr als 10 Mio. Fahrzeugen der Marken Toyota und Lexus ausgemacht.Der einstige Leader im Automobilmarkt starte mit einem gehörigen Rückstand ins Rennen um die Pole-Position im Elektromobiltät-Segment. Mit schicken Designs und Technick auf dem neuesten Stand wolle Toyota-Chef Koji Sato zurück an die Spitze.Toyota habe sich zum Beispiel die Giga-Gusstechnik von Tesla abgeschaut, um im eigenen Werk größere Aluminiumteile herstellen zu können. Weniger Komplexität, niedrigere Kosten. Der große Erfahrungsschatz solle es außerdem möglich machen, die Vorlaufzeit für einen Formwechsel auf nur 20 Minuten reduzieren zu können.Toyota mache Fortschritte bei seiner Strategie, sich von einem Automobilhersteller zu einem Mobilitätsunternehmen zu wandeln, und bleibe dabei seinen Kernkompetenzen der kontinuierlichen Verbesserung (Kaizen) und der Investition in langfristiges Wachstum verpflichtet. Das Unternehmen arbeite aktiv mit anderen Unternehmen zusammen, um die Entwicklung der CASE-Technologie (Connected, Autonomous, Shared, Electrification) zu beschleunigen.Erneut hervorragende Zahlen von Toyota. Der CEO Koji Sato werde den Auto-Giganten einen neuen Anstrich verpassen. Die starke Nachfrage nach Hybriden spiele Toyota derzeit in die Karten. Auch die neuen Modelle sollten bei den Konsumenten gut ankommen. Bemerkenswert sei Toyotas-Stand bei der Entwicklung von Feststoffbatterien.Die guten Nachrichten aus dem Hause Toyota sollten sich auch positiv auf die Aktien der anderen Automobilhersteller auswirken. Die Toyota Motor-Aktie sei eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)