Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben.



Wien (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203) von "Kauf" auf "Halten" herab.Der Jahresbericht lasse auf ein alles in allem erfolgreiches Geschäftsjahr 2022/23 zurückblicken. Zudem stelle sich Toyota mit einem verstärkten Fokus auf Elektrofahrzeuge auf aktuelle und zukünftige Trends ein.Inflation und sich abschwächende Nachfrage würden auch vor Toyota nicht Halt machen. Dennoch habe es das japanische Unternehmen geschafft mit einem erfreulichen Jahresabschluss und einem darüber hinaus zuversichtlichen Ausblick für das kommende Geschäftsjahr zu überzeugen. Nach dem Führungswechsel im April trete Toyota zudem verstärkt im BEV-Bereich in Erscheinung und habe hinsichtlich der Batterieforschung zuletzt bereits erste vielversprechende Ergebnisse vorweisen können. Im Vergleich zur eigenen Historie liege das KGV des Konzerns nahe seinem langjährigen Mittel, während die Aktie gemessen am breiten Markt attraktiver wirke.Dementsprechend hebt Helge Rechberger, Analyst der RBI, sein Kursziel von JPY 2.100 auf JPY 2.300 an, senkt die Empfehlung aber nicht zuletzt aufgrund der Kursanstiege der letzten Monate von "Kauf" auf "Halten". (Analyse vom 13.07.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.