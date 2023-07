Tokyo Stock Exchange-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (11.07.2023/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Shinji Kakiuchi, Analyst von Morgan Stanley, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) herab, erhöht aber das Kursziel.Während Toyotas Ankündigung vom 13. Juni bezüglich mehrerer neuer Technologien für BEVs der nächsten Generation die Bedenken über den Rückstand des Unternehmens in diesem Bereich zerstreut habe, sehe der Wettbewerb in der BEV-Ära immer noch herausfordernd aus, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Es stelle sich die Frage, ob die Stärke der Marke Toyota und ihrer Zulieferer in der BEV-Ära Bestand habe. Das höhere Kursziel spiegele den schwächeren Yen wider. Das Risiko-Ertrag-Verhältnis erscheine auf dem aktuellen Niveau ausgewogen.Shinji Kakiuchi, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Toyota Motor-Aktie von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft und das Kursziel von 2.200 auf 2.400 Yen angehoben. (Analyse vom 10.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:14,348 EUR -1,13% (11.07.2023, 13:07)