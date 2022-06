Derzeit würden Marktmechanismen reaktiviert, die die Experten längst in der Mottenkiste gewähnt hätten: Deutliche Zinserhöhungen würden die Nachfrage dämpfen und so Materialknappheit und Inflation eindämmen. Der deutliche Rückgang der Baugenehmigungen gebe schon mal einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen könne. Auch hohe Energiepreise würden wie eine Art Steuer auf den Konsum wirken.



Nach den Nebenkostenabrechnungen für das laufende Jahr könnten die Schlangen an den Flughäfen daher möglicherweise von alleine kürzer werden. Und angesichts von Rezessionstendenzen würden auch die ersten Rohstoffpreise schon wieder etwas nachgeben. Auf der anderen Seite würden neue Energiequellen erschlossen: Pipelines nach Südeuropa, neue LNG-Terminals, reaktivierte Kohlekraftwerke usw. Dies werde insgesamt dazu beitragen, dass die Energiepreise 2023 auch wieder sinken würden.



Wie schon während der Pandemie würden alle Marktteilnehmer auch in dieser Situation erst einmal eine gewisse Zeit benötigen, um sich neu zu sortieren und die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen. Dabei könne es zwischenzeitlich noch einmal rumpelig werden, vor allem dann, wenn der russische Gashahn tatsächlich komplett abgedreht werden sollte.



Aber - danach gehe es auch wieder aufwärts. Die Börsen würden diese Entwicklungen bekanntlich um sechs bis zwölf Monate vorwegnehmen. Und das erlaube einen Ausblick, der zumindest nicht nur negativ sei.



Die Experten würden festhalten: Auf Anleihen gebe es wieder Zinsen, die Anleger nun einsammeln könnten. Wer hätte vor wenigen Monate noch gedacht, dass 3,0% Rendite wieder möglich sein würden. Gute Unternehmen würden weiterhin vernünftig verdienen, weil die Gewinne mindestens nominal weiter steigen würden. Das wäre ein echter Inflationsausgleich. Für die Aktienseite empfehle es sich, weiterhin ausreichend Liquidität für günstige Nachkäufe zu halten. Für die kommenden zwölf Monate sehe es am Horizont wieder heller aus. Und eines habe die Vergangenheit gelehrt: Rezessionsphasen seien gute Phasen, um in Aktien zu investieren. (30.06.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Lage an den Märkten hat sich noch nicht wieder sortiert, so Rainer Weyrauch, Mitglied des Managementgremiums für die Vermögensverwaltungen und Leiter der Niederlassung Köln der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Eher im Gegenteil, denn es kämen weitere Problemfelder hinzu: Inflation, Lieferkettenprobleme, neue Lockdowns in China, steigende Zinsen, Rezessionstendenzen, Zinsanstieg der südeuropäischen Euromitglieder, Bankensorgen oder der Engpass beim Gas.Führe man sich diese Mixtur vor Augen, dann würden sich die Märkte eigentlich bemerkenswert stabil halten - dennoch seien die letzten Monate schmerzhaft gewesen. Um all die Themen überhaupt einschätzen zu können, müsse man schon tief im Erfahrungsschatz der Vergangenheit schürfen. Die Märkte scheinen dies auch zu tun, denn sie würden mit der Situation irgendwie umgehen können wollen.