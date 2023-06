Trotz Inflation scheine sich die Flugindustrie derzeit gut von vergangenen Ausfällen zu erholen. Im März 2023 habe der weltweite Flugverkehr laut Angaben der International Air Transport Association (IATA) einen Anstieg um 52,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Im asiatisch-pazifischen Raum seien es sogar ganze 159 Prozent mehr gewesen. Der europäische Durchschnitt liege bei 37 Prozent, während in Deutschland die nach Passagierzahlen fünf größten Flughäfen im ersten Quartal 2023 im Vorjahresvergleich sogar ein Plus zwischen 45,6 Prozent (Berlin Brandenburg) und 70,7 Prozent (München) erreicht hätten. "Obwohl die Preise deutlich anstiegen, sind die Menschen derzeit dazu bereit, ihr Geld für Flugtickets auszugeben", erkläre Strauss-Frank und ergänze: "Die weiterhin geltenden Kapazitätsbeschränkungen machen die derzeitige Situation für Fluggesellschaften umso lukrativer."



Beispielsweise sei die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) im Vergleich zum Vorjahr um 58,8 Prozentpunkte gestiegen, während die Aktie von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) um 37,5 Prozent gestiegen sei. Allerdings wachse nach dem Chaos im letzten Jahr inklusive Flugverspätungen, Ausfällen sowie zurückgebliebenem Gepäck auch der Druck auf Airlines. Sämtliche unerwartet auftretende Probleme würden zu Mehrkosten führen, die sich anschließend wiederum in den Ticketpreisen widerspiegeln würden.



Weitere Entwicklungen der Pandemie hätten zur Folge, dass viele Geschäftstreffen nach bestandener Bewährungsprobe mittlerweile eher online abgehalten würden. Dies wirke sich nicht nur auf Fluggesellschaften, sondern auch auf Hotels und Online-Buchungsketten aus. Im Vergleich zu den Airlines würden die Aktien der Hotelketten eher gemächlicher steigen. So habe die Aktie von Marriott im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 16,9 Prozent verzeichnet, jene vom Konkurrent Hilton sei um 16,7 Prozent gestiegen. Etwas überraschend verbuche die Hyatt-Aktie dafür gar einen Sprung von 46,4 Prozent. "Zwar steigt die Nachfrage auch bei den Hotelketten, diese bekommen allerdings die Auswirkungen der Inflation noch einmal mehr zu spüren", erläutere die Expertin. Denn viele Kosten, für welche auch die Hotellerie aufkommen müsse, wie etwa für Nahrungsmittel oder auch Energie, seien überproportional gestiegen.



Dagegen hätten Buchungsplattformen wie Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) (Anstieg von 23,8 Prozent) oder Booking.com (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) (30,7 Prozent) ebenfalls wieder Gewinne erzielen können. Airbnb habe im ersten Quartal 2023 einen Gewinn von 117 Millionen Dollar bei einem Buchungsanstieg von 19 Prozent bilanziert. Bei Booking seien es sogar 38 Prozent mehr gebuchte Nächte und ein Gewinn von 266 Millionen Dollar gewesen.



Die Zahlen würden zeigen, dass sich Tourismusaktien aus verschiedenen Sektoren im letzten Jahr wieder einigermaßen von der Pandemie hätten erholen können. Dafür spreche auch die wiederaufgekommene Reiselust der der Deutschen: Laut der Reiseanalyse 2023 würden 69 Prozent dieses Jahr noch einen Urlaub planen, nur 13 Prozent wollten definitiv nicht verreisen. Abzuwarten bleibe, wie sich die Reisetrends, die durch die Pandemie entstanden seien, auf die Kurse der Tourismusunternehmen auswirken würden. Viele Touristen würden nach den Corona-Strapazen nun mehr Wert auf Flexibilität und Absicherung, oftmals in Form von Reiserücktrittsversicherungen, legen. Auch der Trend zu Inlandsreisen steige. Der Tourismussektor müsse sich also erst einmal auf die neuen Gewohnheiten der Menschen einstellen. Aber auch externe Einflüsse würden eine Rolle spielen, informiere die Expertin: "Vieles hängt von Faktoren wie dem Tempo der globalen Erholung, den Reisetrends und der Marktdynamik vor dem Hintergrund der Zentralbanken-Politik ab." Schlussendlich müsse selbst abwogen werden, wie viel Verbesserungspotenzial man bei Tourismusaktien noch erkenne. "Aber bekanntlich bergen Krisen nicht nur Risiken, sondern auch Chancen", stelle Strauss-Frank abschließend fest. (15.06.2023/ac/a/m)







