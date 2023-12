Zahl der Gäste aus dem Ausland nimmt zu



Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland war im Oktober 2023 mit 37,6 Millionen um 0,8% höher als im Vorjahresmonat Oktober 2022. Im Vergleich zum Oktober 2019 waren es 0,8% weniger Übernachtungen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9% auf 7,0 Millionen, lag damit aber noch 9,8% unter dem Vorkrisenniveau von Oktober 2019.



Methodische Hinweise:



Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen beim Camping. Detaillierte Informationen sind Ende Dezember im Statistischen Bericht auf der Themenseite "Tourismus" verfügbar. (11.12.2023/ac/a/m)





