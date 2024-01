Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

59,83 EUR -0,05% (26.01.2024, 13:31)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

59,83 EUR +1,51% (26.01.2024, 13:24)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (26.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Der französische Energieriese verdiene den Großteil seiner Einnahmen seit vielen Jahren mit Öl und Gas. Das Unternehmen wolle aber vorbereitet sein auf eine Zeit, in der die fossilen Energieträger eine weit weniger bedeutende Rolle im globalen Energiemix spielen würden. Daher habe TotalEnergies in den letzten Jahren bereits reichlich investiert. Und nun wolle der Konzern das Speicherunternehmen Kyon Energy schlucken. Nach Angaben der beiden Unternehmen sei eine Vereinbarung unterzeichnet worden, wonach TotalEnergies das gesamte Aktienkapital von Kyon Energy übernehmen werde. Der französische Konzern werde dafür vorab 90 Mio. Euro zahlen. Zusätzlich könnten weitere Zahlungen fließen, sofern bestimmte Entwicklungsziele erreicht würden. Die Transaktion müsse noch von den zuständigen Behörden abgesegnet werden, dies sollte allerdings kein größeres Problem darstellen.Die vielen kleinen Zukäufe von TotalEnergies seien durchaus sinnvoll, um den Konzern Stück für Stück für die zukünftige Energiewelt zu rüsten. Die Aktie bleibe weiterhin ein Kauf. Denn die Aussichten für den Energieriesen seien nach wie vor gut, die Bilanz sehr solide und die Bewertung mit einem KGV von 7 im historischen und im Branchenvergleich sehr günstig. Zudem locke eine stattliche Brutto-Dividendenrendite von fast 5%. TotalEnergies bleibe daher ein Kauf. Der Stoppkurs sollte unverändert bei 49 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2024)