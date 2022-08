Wien (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) verkauft seinen 49%-Anteil am sibirischen Gasfeld Terneftegas an seinen Joint Venture-Partner Novatek, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Biotechkonzern Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) habe Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) und seinen deutschen Partner BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wegen potenzieller Patentverletzungen angeklagt. Die Klage beinhalte den Vorwurf, dass Technologie bei der Entwicklung der Covid 19-Impfstoffe verwendet worden sei, welche Moderna schon Jahre vor der Pandemie habe patentieren lassen.Die US-Tageszeitung "Politico" habe berichtet, wonach das US-Justizministerium kartellrechtliche Untersuchungen gegen Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) wegen marktbeherrschender Vorgehensweise prüfe. Die Untersuchungen würden sich in einem Frühstadium befinden, es gebe noch keine Klarheit darüber, ob ein Verfahren eröffnet werde. (29.08.2022/ac/a/m)