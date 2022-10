Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (21.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die schlechte Stimmung an den Märkten drücke die Aktienkurse der beiden Energieriesen BP und TotalEnergies nach unten. Zudem seien die Ölpreise am Freitag leicht gesunken und hätten damit die Kurserholung vom Vortag gestoppt. Nachdem die Notierungen am Morgen noch hätten zulegen können, hätten sie bis zum Mittag ins Minus gedreht.Die Kursverluste hätten sich aber in engen Grenzen gehalten. Brent habe zuletzt 92,17 US-Dollar gekostet. Das seien 21 Cent weniger als am Vortag gewesen. WTI sei um 32 Cent auf 84,19 Dollar gefallen.Nach Einschätzung von Marktbeobachtern seien die Ölpreise zuletzt durch den starken US-Dollar etwas ausgebremst worden. Kursgewinne beim Dollar würden den Rohstoff in Ländern außerhalb des Dollar-Raums verteuern, was die Nachfrage bremse und den Preis belaste. Im Verlauf der Woche hätten die Ölpreise nur zeitweise von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitieren können. Am Freitag sei der Brent-Preis für Rohöl aus der Nordsee etwa auf dem gleichen Niveau gehandelt worden, mit dem er am Montag in die Woche gestartet sei.Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank dürften die Ölpreise "im Spannungsfeld zwischen Nachfragesorgen und knappem Angebot auf der Stelle treten". Demnach sollte sich der Brentölpreis in den kommenden Handelstagen zwischen 90 und 95 Dollar je Barrel einpendeln."Der Aktionär" sei für die beiden Blue Chips nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Das aktuelle Marktumfeld bleibe gut, die mittel- bis langfristigen Perspektiven ebenfalls. Zudem würden die Aktien mit günstigen Bewertungen und stattlichen Dividendenrenditen locken. Die Stoppkurse können unverändert bei 41,00 Euro (TotalEnergies) beziehungsweise 4,00 Euro (BP) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.