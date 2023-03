Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,84 EUR +0,10% (10.03.2023, 12:51)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,76 EUR -1,23% (10.03.2023, 12:39)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (10.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" zufolge bleibt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ein klarer Kauf.In den vergangenen Quartalen hätten die Übernahmeaktivitäten im Biogas-Sektor spürbar an Dynamik gewonnen. Allen voran Öl-Konzerne wie BP oder Shell hätten sich und investierten Milliarden-Dollar-Summen verstärkt. Vor Kurzem sei auch TotalEnergies fündig geworden - und zwar solle in Polen zugekauft werden.Mit der Übernahme des größten Biogasproduzenten in Polen stärke TotalEnergies sein Portfolio an Erneuerbaren Energien. Es handle sich hierbei um die Polska Grupa Biogazowa (PGB) mit 130 Mitarbeitern. Laut TotalEnergies habe Polen das viertgrößte Biogas-Potenzial in Europa. Im gleichen Atemzug hätten die Franzosen zudem den Kauf einer Pipeline von Solarprojekten mit einer Leistung von 200 Megawatt angekündigt.Im November sei bekannt geworden, dass der Öl-Gigant Shell sich für 1,9 Mrd. Euro den dänischen Produzenten Nature Energy Biogas einverleiben wolle. Wenige Wochen zuvor habe BP für Furore gesorgt. Für den US-Biogas-Hersteller Archaea Energy hätten die Briten rund 4,1 Mrd. US-Dollar inklusive Schulden auf den Tisch gelegt.Dass große Öl-Konzerne mit tiefen Taschen massiv in die Biogas-Branche investieren würden, sollte Unternehmen wie EnviTec Biogas zugutekommen. Der deutsche "Biogas-Allrounder" sei eine der Top-Adressen im Bereich des Anlagenbaus und biete eine breite Palette an Dienstleistungen an.TotalEnergies bleibt für den AKTIONÄR ein klarer Kauf, so Michel Doepke. Envitec Biogas hingegen dürfte mittel- bis langfristig von einer stetig steigenden globalen Nachfrage nach Biogas profitieren. Der deutsche Nebenwert bleibe für Anleger mit Weitblick eine hochinteressante Depotbeimischung. (Analyse vom 10.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link