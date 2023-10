Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (12.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Zugewinnen zu Wochenbeginn habe sich die Lage bei den Aktien von Energieriesen wie Shell oder TotalEnergies wieder etwas normalisiert. Denn die Ölpreise seien am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen stark unter Druck geraten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember habe zuletzt 85,38 US-Dollar gekostet. Das seien 2,27 Dollar weniger gewesen als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung sei um 2,73 Dollar auf 83,24 Dollar gefallen.Nach kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn habe sich die Lage am Erdölmarkt zuletzt etwas beruhigt. Am Montag habe der schwere Angriff der Hamas auf Israel für große Unsicherheit an den Finanzmärkten gesorgt. Eine Sorge gelte der Möglichkeit, dass sich der Konflikt im ölreichen Nahen Osten ausweiten könnte. Bislang sei es aber weder dazu noch zu nennenswerten Ausfällen am Rohölmarkt gekommen.Eine Schlüsselrolle werde nicht nur am Ölmarkt Iran zugeschrieben, das als Unterstützer der islamistischen Hamas gelte. Das Land liege direkt an der wichtigen Meeresenge von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus der Region verlaufe. Eine Blockade der Seestraße hätte erhebliche Folgen für das Erdölangebot aus dem Nahen Osten.Jüngst aber habe es Anzeichen dafür gegeben, dass am Ölmarkt die Auswirkungen des schweren Konflikts zwischen Israel und der Hamas begrenzt bleiben könnten. Die "New York Times" habe berichtet, dass der Iran laut US-Geheimdienstinformationen von dem Angriff der Hamas auf Israel überrascht worden sei. Dies könnte die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Sanktionen gegen iranisches Öl verringern und dazu beitragen, dass das Land und seine Verbündeten im Nahen Osten nicht in den Konflikt in den Konflikt hineingezogen würden. Bereits am Dienstag habe das wichtige Förderland Saudi-Arabien erneut seine Unterstützung für die Bemühungen des Öl-Verbundes OPEC+ um ein Gleichgewicht am Ölmarkt bekräftigt.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.