Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

48,96 EUR -1,34% (08.07.2022, 11:05)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

49,205 EUR -0,34% (08.07.2022, 10:51)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (08.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Rückenwind für TotalEnergies: Die Ölpreise hätten am Freitag ihre moderate Erholung zunächst fortgesetzt. Am Morgen habe ein Barrel 105,77 US-Dollar gekostet. Das seien 1,12 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 58 Cent auf 103,31 Dollar gestiegen.Die Ölpreise hätten in dieser Woche einen unsteten Verlauf genommen. In der ersten Wochenhälfte hätten sie deutlich nachgegeben, in der zweiten Hälfte sei es moderat nach oben gegangen. Unter dem Strich stünden bislang Wochenverluste. Hintergrund seien Rezessionsängste, ausgelöst durch die Energieknappheit insbesondere in Europa und den entschiedenen Kampf der Zentralbanken gegen die hohe Inflation.Obwohl die Ölpreise auch in den vergangenen Wochen eher schwach tendiert hätten, seien sie im längeren Vergleich immer noch hoch. Ausschlaggebend sei vor allem der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die damit verbundene Knappheit an russischem Erdöl. Im Vergleich zum Jahresbeginn würden die Erdölpreise rund 35 Prozent höher liegen.Indes habe die Schweizer Großbank UBS das Kursziel für TotalEnergies von 59 auf 62 Euro erhöht und das Votum auf "buy" belassen. Der Ölsektor, der 2022 eine durchschnittliche Free-Cashflow-Rendite von 25 Prozent erwirtschaften und einen großen Teil davon an die Aktionäre zurückgeben dürfte, berge attraktive Investmentchancen, so Analyst Henri Patricot. Aufgrund der gestiegenen Öl- und Gaspreise habe er seine Sektorgewinnprognosen bis 2026 deutlich angehoben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link