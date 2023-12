Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (21.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemieriese LyondellBasell benötige für sein operatives Geschäft enorme Mengen an Energien - vorzugsweise in den nächsten Jahren verstärkt Erneuerbare Energien. Der französische Energiegigant TotalEnergies könne diese Energie in riesigen Mengen liefern - und das mittlerweile auch "in Grün". Daher solle die bereits bestehende Partnerschaft ausgebaut werden.Demnach hätten die beiden Konzerne nun einen zweiten Vertrag zur Stromversorgung unterzeichnet. So solle TotalEnergies, mittlerweile der größte Produzent von Solarstrom, US-Werken von LyondellBasell 163 Megawatt grünen Strom aus dem südwestlich von Houston gelegenen Brazoria Solarpark liefern. Der Park solle 2025 fertiggestellt sein. Die Laufzeit des neuen Vertrags solle dann 15 Jahre betragen.Bereits im Jahre 2022 hätten die beiden bereits ein Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) über eine Laufzeit von zwölf Jahren unterzeichnet. Im Rahmen dessen sei vereinbart worden, dass TotalEnergies den Chemiekonzern aus dem Solarkraftwerk Cottonwood Bayou mit 195 Megawatt versorgen werde.Der Deal mache für TotalEnergies und für LyondellBasell natürlich Sinn und helfe beiden, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen würden nach wie vor attraktiv bleiben. Bei TotalEnergies sollte das Investment bei 49,00 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Wer Papiere von LyondellBasell im Portfolio habe, sollte den Stoppkurs bei 69,00 Euro belassen. (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: