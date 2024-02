Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

59,91 EUR -1,51% (07.02.2024, 10:09)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

59,71 EUR -0,98% (07.02.2024, 09:57)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (07.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unverändert zu kaufen.Im frühen Handel würden die Anteilscheine des französischen Energiekonzern TotalEnergies nachgeben. Denn das Unternehmen habe heute Zahlen für das vierte Quartal des abgelaufenen Jahres veröffentlicht, welche die Markterwartungen leicht verfehlt hätten. Immerhin erhöhe man dennoch abermals seine Dividende und setze seine Aktienrückkäufe fort.Demnach wolle TotalEnergies den Aktionären 3,01 Euro pro Anteilschein ausschütten, also knapp 7 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgehe. Darin habe TotalEnergies für das laufende Quartal angekündigt, eigene Anteilsscheine im Volumen von bis zu 2 Milliarden Dollar zu kaufen. Dieser Wert solle künftig als "Basisniveau" beibehalten werden, nachdem der Ölmulti im vergangenen Jahr Aktien im Wert von 9 Milliarden Dollar erworben habe.Im vierten Quartal seien die von Analysten besonders beachteten bereinigten Kennziffern etwas schwächer ausgefallen als erwartet. Ohne Sondereffekte sei der Gewinn um fast ein Drittel auf gut 5,2 Milliarden Dollar gesunken. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hätten zuletzt im Schnitt 5,66 Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt. TotalEnergies hätten unter anderem schwächere Margen im Raffineriegeschäft und eine niedrige Nachfrage nach Chemikalien zu schaffen gemacht, auch das bereinigte Ergebnis im Flüssiggasgeschäft sei deutlich eingebrochen. Im gesamten Jahr 2023 sei der Überschuss trotz des im Vergleich zum Vorjahr schwächeren Preisumfelds unter dem Strich aber um 4 Prozent auf 21,4 Milliarden Dollar gestiegen.TotalEnergies bleibt daher ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stoppkurs sollte unverändert bei 49,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: