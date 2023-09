ISIN TotalEnergies-Aktie:

Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (08.09.2023/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) charttechnisch unter die Lupe.Die Nordsee-Ölsorte Brent wieder über der Marke von 90 USD, wodurch ebenfalls eine Bodenbildung abgeschlossen worden sei. Dieser Rückenwind schlage sich im Chartverlauf der TotalEnergies-Aktie in einem Spurt über den wichtigen Kreuzwiderstand bei 57 EUR nieder. Auf diesem Niveau falle die 38-Wochen-Linie (akt. bei 56,40 EUR) mit dem Hoch von 2018 (56,82 EUR) sowie dem seit Anfang des Jahres bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 57,78 EUR) zusammen. Dank des Sprungs über diese Hürden könne die Kursentwicklung der letzten Monate zudem als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Der Ausbruch werde dabei durch eine ganze Reihe konstruktiver Indikatorensignale begleitet (z. B. MACD, RSL). Letztlich lasse die Flaggenkonsolidierung auf ein neues Mehrjahreshoch oberhalb von 60,93 EUR schließen. Perspektivisch dürfte dabei sogar das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2007 bei 63,40 EUR wieder auf die Agenda rücken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link