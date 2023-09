Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (13.09.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Der bereinigte Gewinn von TotalEnergies habe im zweiten Quartal mit fast USD 5 Mrd. leicht unter den Analystenschätzungen und im Quartalsvergleich um 25% niedriger gelegen, was vor allem auf ungünstigere Öl- und Gaspreise und schwächere Raffineriemargen zurückzuführen gewesen sei. Das Unternehmen habe jedoch beschlossen, das Rückkauftempo im 3. Quartal mit USD 2 Mrd. beizubehalten.TotalEnergies investiere weiterhin in erneuerbare Energien und Gasanlagen, während es sein Engagement in der Rohölproduktion durch den Verkauf von kanadischen Ölsandanlagen und einigen seiner europäischen Tankstellen reduziere. TotalEnergies habe vor kurzem eine Beteiligung an einem Flüssigerdgas-Terminal erworben, das in Texas gebaut werden solle, Windpachtverträge in Deutschland erworben, ein französisches Unternehmen für saubere Energie aufgekauft und ein USD 10 Mrd.-Projekt für Öl, Gas und Strom im Irak vereinbart.Das Unternehmen habe betont, dass sein künftiges Wachstum auf zwei Säulen beruhen werde: (1) Wachstum des Portfolios an kostengünstigen und emissionsarmen Kohlenwasserstoffen und (2) weitere Entwicklung des integrierten Stromgeschäfts. TotalEnergies bleibe bei seinem Investitionsrahmen von USD 14-18 Mrd. TotalEnergies sei sich der Bedeutung des US-Marktes bewusst, sowohl im Hinblick auf das Interesse der Investoren als auch auf das Wachstumspotenzial, insbesondere im LNG-Bereich, in dem man schon jetzt ein führender Global Player sei. Das Unternehmen werde auf dem für Ende September geplanten Kapitalmarkttag ein Update zu seiner Strategie geben.Oleg Galbur, Analyst der RBI, hält an seiner "Halten"-Empfehlung für TotalEnergies fest, obwohl er sein Kursziel auf EUR 65 nach oben angepasst hat. TotalEnergies werde derzeit mit einem EV/EBITDA von 3,8x und einem KGV von 7,0x auf der Grundlage der Bloomberg-Konsensschätzungen für 2023-24 gehandelt, was bedeute, dass das Unternehmen teurer sei als seine westlichen Konkurrenten BP und Shell. Unter den europäischen Ölgesellschaften bevorzuge Galbur Shell und BP, die eine attraktivere Aktionärsrenditepolitik verfolgen würden. (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity