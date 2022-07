Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (22.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Mitten in der Diskussion über Sondersteuern für Profiteure hoher Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges habe TotalEnergies eine weitere Senkung der Benzinpreise an seinen französischen Tankstellen angekündigt. Vom 1. September bis 1. November sollten sie demnach um 0,20 Euro sinken, gefolgt von der Kürzung um 0,10 Euro bis zum Jahresende.Zuletzt seien auch in Frankreich die Rufe nach einer sogenannten Übergewinnsteuer laut geworden. Allerdings sei eine solche Steuer nur schwer kalkulierbar.Die französische Regierung habe sich zwar nicht hinter die Pläne gestellt, Finanzminister Bruno Le Maire habe TotalEnergies aber ebenso wie das französische Schifffahrts- und Logistikunternehmen CMA CGM aufgefordert, mehr zu unternehmen, um den von steigenden Preisen geplagten Verbrauchern zu helfen. Auch CMA CGM habe nun Preissenkungen angekündigt, und zwar sollten die Rabatte für Importe aus Asien für französische Kunden steigen.Aktuell gewähre TotalEnergies in Frankreich bereits 0,12 Euro "Sommerrabatt" auf Sprit. Die Aktion laufe vom ersten Juli bis Ende August und sorge zusätzlich zur staatlichen Senkung des Benzinpreises um 0,18 Euro für Entlastung an der Tankstelle.Die durch den Ukraine-Krieg stark gestiegenen Öl- und Gaspreise hätten bei Total die Gewinne im ersten Quartal sprudeln lassen: Trotz einer Milliardenabschreibung aufs Russland-Geschäft habe unter dem Strich ein Gewinn von 4,9 Milliarden US-Dollar gestanden. Das sei fast die Hälfte mehr als im ersten Quartal 2021 gewesen, in dem sich der Konzern bereits deutlich von seinem Geschäftseinbruch in den Anfängen der Corona-Pandemie erholt habe.Schnäppchenjäger können indes nicht nur demnächst nach Frankreich zum Tanken fahren, sondern sich auch die mit einem KGV von 5 immer noch sehr günstig bewertete TotalEnergies-Aktie ins Depot legen (Stoppkurs: 39,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)Mit Material von doa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: