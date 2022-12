Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (05.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Raffinerie in Leuna verarbeite aktuell etwa 50 Prozent Rohöl, das nicht aus Russland komme. Das habe eine Sprecherin von Total Energies Deutschland auf Anfrage mitgeteilt. Die Versorgung der Raffinerie mit russischem Rohöl werde Ende 2022 beendet, habe sie bekräftigt. Die alternative Versorgung der Leuna-Raffinerie erfolge über den Hafen in Danzig und eine Pipeline aus Danzig. Das Rohöl werde vom internationalen Markt bezogen, habe sie weiter ausgeführt.Der französische Mineralölkonzern Total (Paris) habe nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Frühjahr dieses Jahres angekündigt, bis Ende 2022 kein russisches Rohöl mehr einzukaufen. Angaben zur künftigen Kapazität der Leuna-Raffinerie habe das Unternehmen nicht gemacht. Nach bisherigen Angaben könnten in der Industrieanlage etwa elf bis zwölf Millionen Tonnen Rohöl im Jahr verarbeitet werden. Daraus entstünden Mineralölprodukte. Das seien hauptsächlich Kraftstoffe wie Benzin und Diesel sowie Heizöl, Flugbenzin, Bitumen, das für den Straßenbau benötigt werde, und Methanol als Grundstoff für die weiterverarbeitende Industrie.Die Totalenergies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH (Leuna/Spergau) mit rund 600 Mitarbeitern gelte als das Herz des Chemieparks Leuna (Saalekreis). Auf diesem Industriegelände seien heute rund 100 Firmen mit mehr als 12.000 Beschäftigten ansässig. Die Raffinerie versorge nach bisherigen Angaben rund 1.300 Tankstellen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Kraftstoff. Die Erdölverarbeitungsanlage sei 1994 gebaut und 1997 in Betrieb genommen worden. Das deutsch-französische Wirtschaftsprojekt sei eine Schlüsselinvestition für den Strukturwandel im Osten gewesen.Das Marktumfeld für TotalEnergies bleibe positiv. Denn das derzeitige Preisniveau bei Öl und Gas mache es dem Konzern weiterhin leicht, Tag für Tag üppige Gewinne zu scheffeln.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link