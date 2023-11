Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) weiterhin zu kaufen.TotalEnergies komme beim strategischen Konzernumbau weiter gut voran. So würden sich die Franzosen, die ihren CO2-Ausstoß in den kommenden Jahren erheblich verringern möchten, nun von dreckigen Ölsandaktivitäten in Kanada trennen. Für einen Kaufpreis in Höhe von knapp 1,5 Millionen US-Dollar gehe dieses Geschäft an den Energiekonzern Suncor Energy Suncor erhalte durch die Akquisition von TotalEnergies EP Canada auch die verbleibenden 31,23-prozentige Beteiligung am Projekt Fort Hills, das etwa 90 Kilometer nördlich von Fort McMurray im kanadischen Bundesstaat Alberta liege.Indes habe es gestern wieder etwas Rückenwind vom Ölmarkt gegeben. Denn die Ölpreise hätten an die Erholung vom Freitag angeknüpft. Bis zum späten Nachmittag hätten sie ihre Gewinne aus dem frühen Handel kräftig ausbauen können. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Januar habe 82,74 US-Dollar gekostet. Das seien 2,13 Dollar mehr als am Freitag gewesen. Der Preis für WTI zur Lieferung im Dezember sei um 1,91 Dollar auf 77,80 Dollar gestiegen.Die Ölpreise hätten die Erholung vom Freitag fortgesetzt. In den Wochen zuvor seien die Notierungen dagegen überwiegend gefallen. Ausschlaggebend seien vor allem Konjunktursorgen in den großen Verbraucherländern USA und China sowie in Europa gewesen. Zudem seien die Ölreserven in den USA zuletzt unerwartet stark gestiegen, was auf eine zu niedrige Nachfrage in der größten Volkswirtschaft der Welt schließen lasse.Allerdings sei ein für das kommende Wochenende angesetztes Treffen des Förderverbunds OPEC+ immer stärker in den Fokus der Anleger am Ölmarkt gerückt. Saudi-Arabien und Russland, die den Verbund faktisch anführen würden, hätten ihre Produktion in diesem Jahr bereits deutlich verringert. Marktteilnehmer würden davon ausgehen, dass die beiden wichtigen Ölstaaten ihre Förderkürzungen bis Anfang des kommenden Jahres verlängern würden. Dies bestärke die Sorge am Ölmarkt vor einem zu geringen Angebot, was für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt habe.TotalEnergies bleibt daher ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stopp könne bei 49,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 21.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.