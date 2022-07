Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (29.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ein klarer Kauf.Der Musterdepotwert TotalEnergies habe gestern seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Diese hätten sich durchaus sehen lassen können. Dennoch sei es im gestrigen Handel zunächst deutlich bergab gegangen. Denn einige Marktteilnehmer hätten auf noch höhere Aktienrückkäufe gehofft (dazu mehr im Fazit), am Ende habe der Kurs aber doch leicht im Plus geschlossen.Nach Ansicht der US-Investmentbank Goldman Sachs sei der Energietitel aber immer noch viel zu günstig bewertet. So habe Analyst Michele della Vigna das Kursziel von 72 auf 74 Euro angehoben, woraus sich Potenzial von 53 Prozent errechne. Die Einstufung sei dementsprechend auf "buy" belassen worden.Indes habe J.P. Morgan die Einstufung für TotalEnergies auf "neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Energiekonzern habe solide abgeschnitten, so Analyst Christyan Malek in einer ersten Reaktion. Auf dem Kapitalmarkttag stehe das Thema Mittelverwendung wohl im Fokus.Die kanadische Bank RBC stufe die TotalEnergies-Anteile mit "sector perform" ein (Kursziel: 65 Euro). Die knapp über den Erwartungen liegenden Resultate des Ölkonzerns seien erfreulich, aber kein Feuerwerk, habe Analyst Biraj Borkhataria erklärt. Enttäuschen könnten die unveränderten Aktienrückkaufpläne.Auch dem "Aktionär" habe das Zahlenwerk gefallen. Der Unmut einiger Marktteilnehmer über die Nicht-Aufstockung des ohnehin schon umfangreichen Aktienrückkaufprogramm sei nur schwer nachvollziehbar. Schließlich dürfte es dem Unternehmen mittel- bis langfristig mehr Nutzen, die Einnahmen in Zukunftsbereiche wie Erneuerbare Energien, Wasserstoff oder E-Mobilität zu investieren als in letztlich fantasielose Aktienrückkäufe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: