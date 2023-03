Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (20.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die UBS habe an diesem Wochenende den heimischen Konkurrenten Credit Suisse übernommen, um eine drohende Schieflage im Finanzsystem zu verhindern. Die Analysten der Großbank würden indes empfehlen, dass Anleger nun die Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies kaufen sollten.So bleibe UBS-Experte Henri Patricot für die Dividendentitel zuversichtlich gestimmt. Er habe den angekündigten Verkauf des deutschen und niederländischen Tankstellennetzes an das kanadische Unternehmen Couche-Tard gelobt. Schließlich passe dieser Schritt zur langfristigen Strategie und den Klimaschutz-Zielen des Energiekonzerns. Patricot habe daher sein Anlagevotum mit "buy" bestätigt. Das Kursziel sei bei 65 Euro belassen worden."Der Aktionär" sei für die TotalEnergies-Papiere grundsätzlich auch optimistisch gestimmt. Aktuell würden die Sorgen um die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur jedoch die Ölpreise belasten - und damit auch die Kurse von Energiefirmen wie TotalEnergies.Nicht investierte Anleger sollten vorerst eine Stabilisierung der Lage abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die sehr günstig bewerteten Dividendentitel bereits im Depot hat, beachtet den Stopp bei 46,00 Euro. (Analyse vom 20.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.