Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (21.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch nach der Ankündigung einer Teilmobilmachung in Russland deutlich gestiegen. Der Markt befürchte durch die Maßnahme eine weitere Eskalation im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Gegen Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,76 Dollar und damit 2,14 Dollar mehr als am Vortag gekostet. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 2,12 Dollar auf 86,06 Dollar gestiegen.Am Morgen hätten die Ölpreise mit einem sprunghaften Anstieg auf jüngste Aussagen des russischen Präsidenten reagiert. Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine habe Wladimir Putin eine Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte angeordnet.Nach der Ankündigung über eine mögliche Annexion weiterer ukrainischer Gebiete habe Kremlchef Wladimir Putin andere Staaten vor Angriffen auf Russlands Staatsgebiet gewarnt. "Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht wird, werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes unbedingt alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen. Das ist kein Bluff", habe Putin in einer Fernsehansprache gesagt.Zuvor hätten die Ölpreise seit einiger Zeit wegen der Erwartung einer schwachen Konjunktur in vielen großen Volkswirtschaften unter Druck gestanden. Im Kampf gegen die hohe Inflation hätten viele Notenbanken die Leitzinsen deutlich erhöht, was die wirtschaftliche Entwicklung bremse.Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger verstärkt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED richten, die am Abend erwartet werde. Am Markt werde fest mit einer weiteren deutlichen Zinserhöhung gerechnet. Shell und Exxon Mobil würden auf der Handelsplattform Tradegate rund zwei Prozent gewinnen, TotalEnergies lege 1,7 Prozent zu."Der Aktionär" bleibt für den Ölmarkt insgesamt zuversichtlich gestimmt, Anleger bleiben bei den genannten Werten an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: