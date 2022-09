Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (14.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) kaufenswert.Die aktuelle Situation mit einer anhaltend hohen Nachfrage sowie die weiter steigenden Öl- und Gaspreise würden großen Öl-Konzernen wie TotalEnergies natürlich voll in die Karten spielen. Nach einem holprigen Wochenstart fange sich die Aktie am heutigen Mittwoch wieder. Damit bahne sich nun eine Kaufwelle an.Selten würden die Gewinne so stark wie in den vergangenen Monaten bei den Öl-Konzernen sprudeln. TotalEnergies habe in jedem der vergangenen Quartale Umsatzsteigerungen zwischen 70 und 91 Prozent verzeichnet. Auch die neueste Analystenstudie der Privatbank Berenberg sehe in den Anteilscheinen weiterhin einen klaren Kauf.Für Anleger ergebe sich nun eine interessante Einstiegschance, da die Aktie seit Monatsbeginn um rund 10 Prozent konsolidiert sei. Der starke Support an der wichtigen 200-Tage-Linie bei 49,01 Euro bleibe bisher standhaft. Damit stünden die Chancen für eine Fortsetzung der Rally von diesem Punkt aus gut, denn der starke Aufwärtstrend sei weiterhin intakt. Als nächstes Ziel stehe Ausbruch über den GD100 bei rund 51 Euro an.Der Ölpreis sei ein klarer Krisengewinner und somit klettere die TotalEnergies-Aktie seit Monaten immer höher. Der Titel ist dabei weiterhin günstig und somit kaufenswert, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur TotalEnergies-Aktie. Die technische Lage sei aktuell besonders interessant für den Einstieg, da aus der Konsolidierung heraus gekauft werde. (Analyse vom 14.09.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link