Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (01.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Das dürfte man in den Chefetagen von TotalEnergies oder Shell mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen: Die Ölpreise hätten nach einige schwachen Tagen am Mittwoch deutlich zugelegt. Brent habe am frühen Abend 85,21 US-Dollar gekostet. Das seien 2,18 Dollar mehr als am Vortag gewesen. WTI sei um 2,08 Dollar auf 80,29 Dollar gestiegen.Der Anstieg der Ölpreise werde am Markt auch mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA erklärt. Die Rohöllagerbestände seien in der vergangenen Woche überraschend stark gefallen. Sie seien im Vergleich zur Vorwoche um 12,6 Millionen Barrel gesunken. Volkswirte habe im Schnitt nur mit einem Rückgang um 3,1 Millionen gerechnet.In den vergangenen Handelstagen hätten mehrfach Spekulationen über die künftige Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ für starke Preisschwankungen gesorgt. In der OPEC+ seien die Mitgliedsstaaten des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten wie Russland organisiert. Die zum Teil widersprüchlichen Presseberichte über mögliche Änderungen der Fördermenge hätten deutliche Kursreaktionen ausgelöst.Zuletzt sei am Markt spekuliert worden, dass die OPEC+ die Produktionsmenge unverändert halten könnte. Bis zum Treffen der OPEC+ am Sonntag sei am Ölmarkt mit weiteren Preisschwankungen zu rechnen.Anleger können bei den zwei Blue Chips daher nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten vorerst noch bei 43,50 Euro (TotalEnergies) und 20,50 Euro (Shell) belassen werden. (Analyse vom 01.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: