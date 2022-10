Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (27.10.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TotalEnergies habe ein starkes Ergebnis für das dritte Quartal 2022 gemeldet: Der Betriebsgewinn in Höhe von USD 10,3 Mrd. habe dem vom Unternehmen ermittelten Konsens entsprochen, während der bereinigte Nettogewinn mit USD 9,9 Mrd. die Erwartungen übertroffen habe.Die starke Gewinnentwicklung sei durch eine solide Leistung des integrierten Gasund Stromsegments angetrieben worden. Die schwächere Leistung des Upstream-Segments sei durch solide Erträge im Downstream-Bereich von Refining&Chemicals und robuste Ergebnisse des Segments Marketing & Services ausgeglichen worden.Der freie Cashflow habe sich auf USD 8,0 Mrd. belaufen, was auf einen starken operativen Cashflow und niedrige organische Investitionsausgaben zurückzuführen gewesen sei.Der Verwaltungsrat habe die Zwischendividende auf dem Niveau des Vorquartals von EUR 0,69 je Aktie belassen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die TotalEnergies-Aktie lautete "Halten", so Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.