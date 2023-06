Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (05.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Saudi-Arabien wolle seine Ölproduktion zur Stützung der Ölpreise ab Juli weiter verringern. Ab Juli werde die tägliche Fördermenge für mindestens einen Monat um 1 Mio. Barrel reduziert, habe das Energieministerium des Landes am Sonntagabend mitgeteilt. Damit werde sich die freiwillige Förderkürzung auf 1,5 Mio. Barrel pro Tag summieren, die Ölproduktion werde dann 9 Mio. Barrel täglich betragen. Mit der Förderkürzung sollten Maßnahmen der OPEC+ untermauert werden, wie es weiter geheißen habe. Der Schritt dürfte Teil einer Vereinbarung des Ölkartells sein. Abgesehen von einem kurzen Anstieg im April sinke der Ölpreis seit rund einem Jahr.Die Aktien der großen Ölkonzerne hätten im Zuge der Ölpreiskorrektur in den vergangenen Monaten zuletzt etwas nachgegeben. Sie würden sich aber nach wie vor auf historisch hohem Niveau befinden. Weitere Förderkürzungen dürften stützen. Investierte Anleger sollten weiter dabeibleiben. Nicht zu verachten seien zudem die hohen Dividendenrenditen der Titel: Bei TotalEnergies seien es 5,5%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: