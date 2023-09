Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (05.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Verlängerung der Kürzung der Fördermenge durch Saudi-Arabien habe die Ölpreise am Dienstag beflügelt. Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,82 US-Dollar gekostet. Das seien 1,81 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Brent-Preis sei so erstmals seit November über die Marke von 90 Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung sei um 2,14 Dollar auf 87,61 Dollar gestiegen.Saudi-Arabien habe seine einseitige Kürzung der Ölförderung um drei weitere Monate verlängert. Die im Juli eingeleitete Reduzierung gelte somit bis zum Jahresende, heiße es in einer Erklärung, die am Nachmittag von der staatlichen Nachrichtenagentur "Saudi Press Agency" veröffentlicht worden sei. Das Königreich wolle die Entscheidung monatlich überprüfen. Das führende OPEC-Land Saudi-Arabien habe die tägliche Fördermenge seit Juli um eine Million Barrel (je 159 Liter) reduziert. Ziel sei es, die Ölpreise zu stützen. So hätten die Ölpreise zuletzt trotz der schwächelnden chinesischen Wirtschaft tendenziell zugelegt.In einer eigenen Mitteilung habe auch Russland bekannt gegeben, dass es seine Kürzung um 300.000 Barrel je Tag bis zum Jahresende verlängern wolle. Die zusätzliche freiwillige Reduzierung der Erdölexporte ziele darauf ab, die Stabilität und das Gleichgewicht der Ölmärkte zu erhalten, habe der für Energie zuständige Vizepremierminister Alexander Nowak gesagt.Die Ölpreise hätten nach den Entscheidungen merklich zugelegt. An den Finanzmärkten sei zwar mit einer Verlängerung gerechnet worden. Es sei aber überwiegend jeweils auf eine weitere Verlängerung von nur einem Monat spekuliert worden. Shell gewinne auf Tradegate gut ein Prozent, BP 1,3 Prozent, TotalEnergies 1,7 Prozent, Exxon Mobil 2,0 Prozent und Chevron sogar 2,2 Prozent. Alle Werte hätten einen klaren Aufwärtstrend ausgebildet. Shell, BP, TotalEnergies und Exxon Mobil seien laufende Empfehlungen des "Aktionär". Sowohl die Charttechnik als auch die Fundamentals würden für weiter steigende Notierungen sprechen. Nicht zu verachten seien zudem die starken Dividendenausschüttungen.Anleger bleiben hier weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil und TotalEnergies.