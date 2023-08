Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (09.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ein Kauf.In einem ohnehin freundlichen Marktumfeld würden die Anteilscheine des Energieriesen TotalEnergies kräftig zulegen. Rückenwind gebe es auch vom Ölmarkt, wo die Ölpreise vor der Veröffentlichung neuer Daten zur Entwicklung der US-Ölreserven erneut gestiegen seien. Nach einem Preisrückgang im frühen Handel seien die Notierungen am Vormittag in die Gewinnzone gedreht.An den Finanzmärkten habe sich die Stimmung generell aufgehellt. Mit einer Kurserholung an den Aktienmärkten hätten auch die Ölpreise von der gestiegenen Risikofreude der Investoren profitiert, habe es von Marktbeobachtern geheißen. Im weiteren Handelsverlauf rücke die Entwicklung der US-Ölreserven stärker in den Fokus der Anleger. Am Vorabend sei bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um rund vier Millionen Barrel verzeichnet habe.Am Nachmittag stünden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl auf dem Programm. Bei den offiziellen Daten werde hingegen mit einem Rückgang der amerikanischen Lagerbestände gerechnet. Ein Abschmelzen der US-Ölreserven stütze in der Regel die Ölpreise.Indes habe die US-Bank J.P. Morgan die Einstufung für TotalEnergies anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie nur moderat geändert, so Analyst Christyan Malek. Der französische Ölkonzern verfüge über ein qualitativ hochwertiges Portfolio, das gut positioniert für eine "attraktive Kombination aus Wachstum und Wert" sei.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: