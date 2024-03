Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

62,40 EUR -0,22% (25.03.2024, 09:23)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

62,98 EUR +0,21% (25.03.2024, 09:29)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (25.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei 64,80 Euro liege das bisherige Rekordhoch der Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies. Diese Ende 2023 markierte Marke rücke nun allmählich wieder in den Fokus der Marktteilnehmer. Denn mittlerweile notiere der Kurs nur noch knapp vier Prozent unter dem Allzeithoch. Ein erneuter Angriff rücke immer näher.Rückenwind würden die TotalEnergies-Titel indes von den Ölpreisen erhalten, die zu Wochenbeginn erneut moderat gestiegen seien. Am Montagmorgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,83 Dollar gekostet. Das seien 40 Cent mehr als vor dem Wochenende gewesen. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 42 Cent auf 81,05 Dollar gestiegen.Mit dem Terroranschlag rücke am Rohölmarkt in Russland laut Marktteilnehmern wieder stärker in den Fokus. In einem Veranstaltungszentrum bei Moskau hätten am Freitag mehrere Täter wahllos auf Besucher geschossen und dabei mehr als 130 Menschen getötet. Obwohl sich die Terrorgruppe Islamischer Staat zu der Tat bekannt habe, spreche der russische Präsident Wladimir Putin von einer ukrainischen Spur. Daher könnte die Tat die ohnehin hohen geopolitischen Spannungen zusätzlich erhöhen."Der Aktionär" sei für die TotalEnergies-Anteile weiterhin optimistisch gestimmt. Denn die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Energieriesen seien nach wie vor gut, die Bilanz sei sehr solide und die Bewertung mit einem KGV von 7 im historischen und im Branchenvergleich sehr günstig. Darüber hinaus locke die ordentliche Brutto-Dividendenrendite von fast fünf Prozent sowie ein spannendes Chartbild. Der Stoppkurs kann weiterhin bei 49,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur TotalEnergies-Aktie. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: