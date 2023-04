Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,30 EUR +1,18% (05.04.2023, 15:37)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,16 EUR +0,76% (05.04.2023, 15:24)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (05.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Der französische Energieriese TotalEnergies rühme sich gerne damit, immer grüner zu werden. Zwar habe der Öl- und Gasriese im Vergleich zu vielen Konkurrenten schon deutlich fortschrittlicher in Erneuerbare Energien oder E-Mobilität investiert, dennoch scheine der Konzern immer wieder zu übertreiben - was er nun unterlassen müsse.So habe TotalEnergies einen Prozess gegen die Deutsche Umwelthilfe (DUH) verloren. Diese habe gegen die TotalEnergies Wärme&Kraftstoff Deutschland GmbH wegen der vermeintlichen "Klimaneutralität" ihres "CO2-kompensierten Heizöls" geklagt. Nun habe das Landgericht Düsseldorf der DUH vollumfänglich stattgegeben. TotalEnergies sei es nun verboten, sein Heizöl weiterhin als "CO2-kompensiert" zu bewerben.Indes habe Goldman Sachs TotalEnergies erneut näher analysiert. Ergebnis der Studie der US-Investmentbank: Das Anlagevotum sei auf "neutral", das Kursziel bei 70 Euro belassen worden. Analyst Michele della Vigna habe die grundsätzlich soliden Bilanzen der Energiekonzerne und deren attraktive Barmittel-Renditen auch in schwankungsfreudigen Konjunkturzeiten gelobt. Die Sektor-Favoriten seien für ihn aber andere Aktien.TotalEnergies müsse sich etwas mehr als bisher ins Zeug legen, um zu einem grüneren Image zu kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.