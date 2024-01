Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (29.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Nach einem zunächst mauen Start in das neue Börsenjahr hätten die Aktien der beiden europäischen Energieriesen TotalEnergies und Repsol ( ISIN ES0173516115 WKN 876845 ) zuletzt wieder Boden gut machen können. Auch der Start in die neue Börsenwoche könne sich durchaus sehen lassen. Beide Dividendenperlen könnten deutlich zulegen - denn es gebe wieder Rückenwind vom Ölmarkt.So hätten die Ölpreise am Montag im Zuge der anhaltenden Spannung im Nahen Osten weiter zugelegt. Am Morgen habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 83,84 US-Dollar gekostet. Das seien 29 Cent mehr als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 27 Cent auf 78,28 Dollar geklettert.In der zurückliegenden Woche hätten die Rohölpreise um etwa fünf Dollar zugelegt, was Repsol und TotalEnergies natürlich voll in die Karten gespielt habe. Ausschlaggebend seien zunehmende Spannungen in der Region um das Rote Meer herum. Bereits am Freitag hätten jemenitische Huthi-Rebellen nach eigenen Angaben im Golf von Aden einen britischen Tanker angegriffen. In Jordanien seien am Wochenende bei einem Drohnen-Angriff drei US-Soldaten ums Leben gekommen. Das Risiko einer Ausweitung des Gaza-Kriegs nehme mit den Geschehnissen zu.Nicht nur sei der Nahe Osten eine besonders ölreiche Region. Auch befinde sich dort mit dem Roten Meer ein wichtiger Seeweg für den Öltransport, der über den Suezkanal Asien mit Europa verbinde. Diese Transportroute werde derzeit weitgehend gemieden, weil von Iran unterstützte Huthi-Milizen immer wieder Schiffe in der Region angreifen würden. Die USA und Großbritannien hätten mit Militärschlägen reagiert. Am Ölmarkt hätten daher zuletzt die Risikoaufschläge wieder angezogen.Wer bereits investiert ist, beachtet die Stoppkurse bei 49,00 Euro (TotalEnergies) bzw. 11,60 Euro (Repsol), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link