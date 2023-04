Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



57,48 EUR +0,07% (27.04.2023, 11:37)



57,58 EUR -1,40% (27.04.2023, 11:35)



FR0000120271



850727



TOTB



TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (27.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ein Kauf.Der französische Energiekonzern TotalEnergies habe heute seine Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres veröffentlicht. Und mit diesen habe das Unternehmen durchaus positiv überraschen können. Obwohl TotalEnergies durchaus die teilweise deutlich niedrigeren Preise für Öl und Gas zu spüren bekommen habe.So sei letztlich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar zurückgegangen, wie das im EURO STOXX 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitgeteilt habe. Experten hätten im Vorfeld allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Der Nettogewinn inklusive Sondereffekte habe hingegen um zwölf Prozent auf 5,6 Millionen Dollar zugelegt. Im Vorjahreszeitraum habe der Konzern eine Milliardenabschreibung auf sein Russland-Geschäft getätigt.Für das erste Quartal wolle das Management eine Dividende von 0,74 Euro zahlen nach 0,69 Euro ein Jahr zuvor. Das sei mehr gewesen, als Analysten erwartet hätten. Zudem habe das Unternehmen mitgeteilt, sein kanadisches Geschäft für 5,5 Milliarden kanadische Dollar (umgerechnet 3,65 Milliarden Euro) an Suncor Energy verkaufen zu wollen. Für die Klimabilanz von TotalEnergies sei dies ein Schritt, der absolut Sinn mache. Die Rohölgewinnung aus Ölsanden, welche Suncor großflächig betreibe, sei mit einem enormen ökologischen Fußabdruck verbunden. Vermutlich passe dies einfach nicht mehr zu den Bestrebungen des Managements, in den kommenden Jahren immer grüner zu werden."Der Aktionär" bleibe für die Anteilscheine von TotalEnergies nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Die Gewinne dürften auch im laufenden Jahr weiterhin kräftig sprudeln. Mit einem KGV von 6 und einer Dividendenrendite von 5,1 Prozent sei die Bewertung immer noch günstig. Sollte es den Franzosen aber gelingen, ihr Geschäft mit Erneuerbaren Energien stärker voranzutreiben, dürfte dies bei zahlreichen institutionellen Investoren, die allmählich auch immer stärker nach ESG-Kriterien anlegen müssten, gut ankommen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.