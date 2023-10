Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

60,76 EUR -0,13% (04.10.2023, 12:39)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

60,67 EUR -1,00% (04.10.2023, 12:30)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (04.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Öl- und Gasproduzenten TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Nach wie vor befinde sich die TotalEnergies-Aktie in einer sehr starken Verfassung. Trotz der zuletzt leicht rückläufigen Ölpreise könne das Papier erneut zulegen. Dabei helfe vermutlich auch eine weitere optimistische Analystenstudie, diesmal aus dem Hause Jefferies.Das Analysehaus habe das Kursziel für Totalenergies von 66 auf 70 Euro erhöht und das Votum auf "Buy" belassen. Analyst Giacomo Romeo habe seine Bewertungen für die europäischen Ölkonzerne an die Marktwerte angepasst und seine Ölpreisprognose für 2023 angehoben. Für das dritte Quartal rechne er für den Sektor mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 29 Prozent zum Vorquartal, habe der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. BP, Repsol und Galp hätten dabei das größte Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den Konsensschätzungen.Auch die Schweizer Großbank UBS bleibe bullish. So habe deren Analyst Henri Patricot das Rating für die TotalEnergies-Aktie nach dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Management habe die Ziele für die Aktionärsrenditen sowie das Cashflow-Wachstum erhöht und einen insgesamt positiven Eindruck hinterlassen, habe Patricot in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion geschrieben.Auch DER AKTIONÄR bleibe für die Papiere des Energieriesen zuversichtlich gestimmt. Die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten für TotalEnergies seien nach wie vor gut, die Bilanz solide und die Bewertung mit einem KGV von 7 im historischen und im Branchenvergleich sehr günstig. Zudem locke eine stattliche Brutto-Dividendenrendite von 5,0 Prozent. Darüber hinaus sei der Aufwärtstrend nach wie vor intakt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link