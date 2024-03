Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

59,66 EUR +0,39% (04.03.2024, 08:55)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

59,75 EUR -0,08% (04.03.2024, 09:05)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (04.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Rückenwind für die Aktien des französischen Energieriesen TotalEnergies. Denn die Ölpreise hätten sich zuletzt weiter verteuert. So hätten Brent und WTI auch am vergangenen Freitag wieder deutlich zulegen können. So habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 84,16 US-Dollar gekostet. Das seien 2,23 Dollar mehr gewesen als am Tag zuvor.Zudem habe sich der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung um 2,49 Dollar auf 80,75 Dollar erhöht. Damit sei der WTI-Kurs nun erstmals seit November 2023 wieder über die Marke von 80 Dollar gestiegen.Rohstoffexperten der Commerzbank hätten auf einen Medienbericht verwiesen, der eine mögliche Verlängerung der Förderkürzung wichtiger Staaten der OPEC+ ins Spiel bringe. Demnach würden die Mitgliedsstaaten des Verbunds in Erwägung ziehen, eine freiwillige Produktionskürzung möglicherweise bis zum Jahresende zu verlängern.Für steigende Preise würden der Gaza-Krieg, die generell hohen Spannungen im ölreichen Nahen Osten sowie das knappe Angebot des großen Ölverbundes OPEC+ sprechen. Mit den Aufschlägen würden die Notierungen den Wochengewinn weiter ausbauen. Zudem hätten die Ölpreise im Februar den zweiten Monat in Folge unter dem Strich zugelegt.Auch "Der Aktionär" ist für die Anteilscheine des Energieriesen optimistisch gestimmt, so Thorsten Küfner. Denn trotz der aktuellen Konjunkturschwäche seien die mittel- bis langfristigen Aussichten für TotalEnergies nach wie vor gut, die Bilanz sei sehr solide und die Bewertung mit einem KGV von 7 im historischen und im Branchenvergleich sehr günstig. Darüber hinaus locke die ordentliche Brutto-Dividendenrendite von fast fünf Prozent. Der Stoppkurs könne weiterhin bei 49,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 04.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: