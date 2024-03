Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

60,58 EUR -0,03% (12.03.2024, 10:27)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

60,64 EUR +0,85% (12.03.2024, 10:14)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (12.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Während die Rekordjagd an den Weltbörsen zuletzt immer weiter gehe, kämen die Aktien von Ölproduzenten aktuell kaum voran. So würden etwa die Anteile des französischen Energieriesen TotalEnergies nur leicht über dem Niveau vom März 2023 notieren, die Titel des Konkurrenten BP sogar etwas darunter. Dabei würden die Ölpreise auf einem hohen Niveau verharren.So hätten die diese am Dienstagmorgen wieder leicht zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai habe im frühen Handel 82,46 US-Dollar gekostet. Das seien 25 Cent mehr als am Vorabend gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung sei um 18 Cent auf 78,11 Dollar gestiegen.Die Lage am Erdölmarkt sei weiterhin gekennzeichnet durch tendenziell steigende Preise, allerdings unter teils deutlichen Schwankungen. Letzteres sei eine Folge gegenläufiger Marktkräfte: Nach unten hin würden die Preise durch das knappe Angebot des großen Förderverbunds OPEC+ begrenzt. Gegen stärkere Preissteigerungen würden das steigende Ölangebot aus Ländern wie den USA und die vielerorts schwächelnde Nachfrage sprechen.Im Tagesverlauf dürften Marktteilnehmer auf neue Inflationsdaten aus den USA achten. Denn die Zahlen hätten hohe Bedeutung für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank FED. Deren Entscheidungen würden an den Finanz- und Rohstoffmärkten meist starke Kursreaktionen entfachen. Die FED steuere auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu, was die Konjunktur und mithin die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel anschieben könnte. Zinssenkungen könnten jedoch durch die zähe Inflation verhindert werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: