Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

58,63 EUR +1,70% (29.11.2022, 13:55)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

58,54 EUR +1,39% (29.11.2022, 13:52



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (29.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Dienstag kräftig gestiegen. Sie hätten damit die Kurserholung fortgesetzt, die am Montagnachmittag eingesetzt habe. Im Mittagshandel habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,45 US-Dollar gekostet. Das seien 2,26 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,84 Dollar auf 79,08 Dollar geklettert.Die Kursgewinne aus dem frühen Handel seien weiter ausgebaut worden. Damit sei die jüngste Talfahrt der Ölpreise vorerst gestoppt. Zum Wochenauftakt seien die Ölpreise wegen der Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung in China nach Protesten der Bevölkerung gegen die harten Corona-Maßnahmen stark gefallen.Marktbeobachter hätten auf jüngste Meldungen aus China verwiesen, die auf eine Änderung der bisherigen Corona-Politik hindeuten würden. Nach den Massenprotesten habe China erneut angekündigt, die Impfkampagne für ältere Menschen vorantreiben zu wollen. Doch auch am Dienstag habe es keine Angaben dazu gegeben, wie konkret Fortschritte erzielt werden sollten.Seit Montagnachmittag würden zudem Spekulationen über die weitere Förderpolitik des Ölverbunds Opec+ den Ölpreisen Auftrieb verleihen. Analysten würden davon ausgehen, dass die in der Opec+ organisierten Ölstaaten aufgrund des jüngsten Preisrückgangs ernsthaft über eine Kürzung der Fördermenge nachdenken könnten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link