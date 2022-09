Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

48,70 EUR -2,44% (19.09.2022, 13:06)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

48,725 EUR -2,11% (19.09.2022, 12:53)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (19.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise seien zu Wochenbeginn spürbar gefallen. Am Markt sei vor allem der starke US-Dollar als Belastung genannt worden. Am Montagmittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,98 US-Dollar gekostet. Das seien 1,37 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,51 Dollar auf 83,60 Dollar gefallen.Zum Wochenstart seien die Erdölpreise durch den steigenden Dollarkurs belastet worden. Eine teurere US-Währung laste meist auf der Nachfrage nach Rohstoffen, da diese überwiegend in Dollar gehandelt würden. Steige der Dollarkurs, müssten Interessenten aus anderen Währungsräumen wechselkursbedingt mehr für Rohstoffe zahlen, was in der Regel die Nachfrage dämpfe.Als Belastungsfaktor gelte auch der entschiedene Kampf vieler Notenbanken gegen die vielerorts sehr hohe Inflation. Die steigenden Zinsen würden auf der Konjunktur und damit auf der erwarteten Erdölnachfrage lasten. Da weitere Konjunktursorgen bestünden, etwa aufgrund des nach wie vor stockenden Welthandels, seien die Ölpreise über die Sommermonate deutlich gesunken. Allerdings befänden sie sich immer noch auf vergleichsweise hohem Niveau.Für etwas Zuversicht hätten am Montag Nachrichten aus China gesorgt. Dort sei in der Metropole Chengdu ein wochenlanger Corona-Lockdown aufgehoben worden. Die strikte Virus-Politik der chinesischen Führung laste seit Monaten auf der konjunkturellen Entwicklung der Volksrepublik und strahle auf die Weltwirtschaft aus. Entsprechend positiv werde am Rohölmarkt die Aufhebung von Corona-Maßnahmen bewertet, da sie eine steigende Ölnachfrage verspreche. Shell und Exxon Mobil hätten auf der Handelsplattform Tradegate gut ein Prozent verloren, TotalEnergies habe sogar mehr als zwei Prozent nachgegeben."Der Aktionär" bleibt aber für den Ölmarkt insgesamt zuversichtlich gestimmt, Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur TotalEnergies-Aktie. (Analyse vom 19.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies und Exxon Mobil.